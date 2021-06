Elecciones en Nuevo León: tras conteo del PREP Colosio Riojas se perfila como próximo alcalde en Monterrey

Luis Donaldo Colosio Riojas se perfila como el próximo alcalde de Monterrey según el PREP (Foto: EFE)

Luis Donaldo Colosio Riojas, candidato a la presidencia municipal de Monterrey por Movimiento Ciudadano (MC), quedó a la cabeza en el conteo preliminar del Comisión Estatal Electoral (CEE) de Nuevo León, pues al finalizar este proceso obtuvo una diferencia a su favor del 16.0775% respecto al candidato que quedó en segundo lugar.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) comenzó a publicar a partir de las 20:00 horas (tiempo del centro de México) el cúmulo de votos oficial para cada candidata y candidato que participó en la justa electoral de este domingo 6 de junio, motivo por el cual, la ciudadanía ya puede consultar los resultados en la página oficial de este órgano electoral.

Al iniciar el conteo, Francisco Reynaldo Cienfuegos Martínez, candidato de la coalición Va por México (PRI-PRD), tomó la delantera con un 32% de la votación, mientras que el hijo del ex secretario de Desarrollo Social asesinado en 1994 tenía un 29% de alcance; no obstante, esta diferencia no se pudo mantener y el recuento de las boletas quedó a favor del militante del partido naranja.

Luis Donaldo Colosio Riojas se declaró ganador de la presidencia municipal de Monterrey, Nuevo León, antes de que se publicara el PREP (Foto: Cortesía MC)

Con el conteo finalizado por parte del PREP, se puede ver que el candidato del partido naranja se perfila para la victoria con un 47.4294% de los votos, lo que representa un total de 229,655 boletas a su favor. Mientras que el priista bajó al 31.3519% de los sufragios, que en números exactos representa 151,807. En este momento es relevante mencionar que Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) quedó en un lejano tercer lugar con el 10.2068% de las boletas para él, unos 49,422 votos.

Antes de que estos resultados preliminares se dieran a conocer, el candidato de MC ya había estimado su victoria por una diferencia de seis puntos porcentuales; sin embargo, se equivocó, pues la diferencia con la que cerró es de poco más del doble. Lo cual indica una gran aceptación de Colosio entre el electorado neolonés. De tal modo que Colosio Riojas agradeció a la ciudadanía por votar en favor de la plataforma que representa.

“Quiero reconocer el espíritu cívico y el ánimo ciudadano […] La energía de cambio, la energía de esperanza que encontramos en las calles la hemos confirmado el día de hoy”, inició su discurso tras el cierre de las casillas. Igualmente, informó de la existencia de una “tendencia irreversible” a su favor, pues MC realizó un sondeo después de la votación, que apuntaló a una diferencia en su favor.

Al igual que él, Samuel García, candidato a gobernador de Nuevo León por el mismo partido, ganó el PREP con un 36.6888%, mientras que Adrián de La Garza, el de la coalición Va por México (PRI-PRD), se quedó en segundo lugar con el 27.9665 por ciento. Aunado a esto se debe de resaltar el papel jugado por Clara Luz Flores, la candidata de Morena que sólo llegó al cuarto lugar con un 14.0256% de las votaciones.

De entre los que se adelantaron a dar el grito de victoria, el único que se vio contradicho con los hechos fue Adrián de la Garza, quien al mismo tiempo que Samuel García, convocó a una conferencia de prensa para anunciar su triunfo.

Adrián Emilio de la Garza va perdiendo las elecciones en Nuevo León (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

“Tengo muy buenas noticias: ganamos la elección y todo va a estar bien […] Tengo información que me coloca como ganador en esta elección”, aseguró con mucha convicción ante las cámaras.

Asimismo, el candidato del PRI ratificó su victoria y dijo que en caso de que Samuel García quiera apelar el resultado no se podrá, pues cuando la diferencia es tan grande, difícilmente se llega a judicializar el caso.

