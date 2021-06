WhatsApp: qué hacer si te bloquean tu cuenta temporalmente

La app dio algunas recomendaciones para dar solución. (Foto: Reuters)

La popular red social de WhatsApp podría llegar a bloquear tu cuenta por alguna causa; sin embargo, te notificará de la suspensión temporal, por lo que se tendrá que corregir el problema de inmediato o de lo contrario será permanente.

De acuerdo con la compañía, las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp o aquellas que prometen mover conversaciones de un móvil a otro, son versiones alteradas y fueron creadas por terceros, por lo que violan las condiciones de uso, y por ello, será necesario reparar el daño y usar la versión auténtica.

En caso de estar interactuando con cualquier otra aplicación que no sea WhatsApp Plus o GB WhatsApp, la empresa recomienda guardar el historial de los chats antes de descargar la versión oficial.

Para guardar y transferir el historial de chat se tendrán que ejecutar algunos pasos; sin embargo, la empresa de mensajería advirtió que, no es un procedimiento que pueda ser garantizado con éxito, debido a que las aplicaciones no oficiales, no son compatibles.

WhatsApp pidió guardar el historial. (Foto: pixabay)

¿Cuáles son los pasos?

GB WhatsApp

*El primer paso será tocar más opciones, chats y copia de seguridad.

*Luego vaya a los ajustes del teléfono y toque en almacenamiento - archivos.

*Busque la carpeta de GB WhatsApp y mantenga presionado para seleccionarla.

*En la esquina superior derecha toque más, después cambie el nombre de la carpeta a “WhatsApp”.

*Posteriormente abra Play Store y descargue la versión oficial de WhatsApp. Si no puede acceder a Play Store, descarga la aplicación aquí.

*Deberá verificar su número de teléfono.

*En la pantalla se encontrará una copia de seguridad y deberá dar en restaurar.

*En ese momento WhatsApp debería cargar los chats existentes.

WhatsApp Plus

Si se guardó previamente el historial de chats, entonces deberá transferirse automáticamente a la versión oficial.

*Abra Play Store y descargue WhatsApp.

*Finalmente verifique su número de teléfono.

La app cuenta con dos millones de usuarios. (Foto: EFE)

Actualmente la popular app tiene más de dos millones de usuarios, quienes interactúan a diario por medio de esta red, por lo que deberán de considerar y respetar las condiciones de uso para poder seguir mensajeando.

Además, existen varias herramientas para utilizar la app. Incluso, hace unos días se dio a conocer cómo cambiar un número telefónico en el mismo dispositivo y seguir conservando sus conversaciones.

Esta función para cambiar el número de teléfono le permitirá modificar el número vinculado a la cuenta de WhatsApp en el mismo dispositivo o en uno nuevo, por ello, dio algunas recomendaciones y tips para lograrlo.

Hay que recordar que desde el pasado 15 de mayo, WhatsApp cambió sus políticas de privacidad. Se trata simplemente de una actualización para las personas que compartan mensajes con empresas en la app y con el fin de proporcionar una mayor transparencia en la forma de recopilación y uso de datos.

Sin embargo, la privacidad y seguridad de los mensajes y llamadas personales, no cambiaron, ya que se encuentran protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Los creadores de la app, aseguraron que no lo modificarían para ofrecer una mayor seguridad.

SEGUIR LEYENDO