Robo, siembra de droga y delitos fabricados: acusaron irregularidades contra presunto asesino de Alma Barragán

Aquel día del ataque, familiares aseguran que Fernando Martínez envió videos a un grupo de amigos sobre su convivencia

Fernando Martínez García fue aprehendido por la Fiscalía de Guanajuato debido a su presunta participación en el asesinato de Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano (MC) en Moroleón. Sin embargo, su proceso legal ha estado lleno de irregularidades desde el momento en que fue señalado como culpable.

Infobae México intentó contactar al abogado que lleva el caso, pero dicha solicitud fue negada, pues la familia de Fernando sería la encargada de dar declaraciones respecto a este proceso; por ello, se logró entrevistar a Valeria Martínez García, hermana del presumible imputado.

De acuerdo con su versión, Fernando, junto con su hermano José Carlos, fueron sustraídos de su hogar, ubicado en la colonia Lomas de Zempoala, Yuriria, el pasado jueves 27 de mayo, alrededor de las 23:00 horas, sin una orden de aprehensión previa ni un permiso para ingresar a su hogar.

Los oficiales, que pertenecen al Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), equipo de élite de la Fiscalía que participó en la detención del Marro, llegaron a bordo de vehículos no oficiales, uniformados y tapados hasta la cabeza con pasamontañas, situación que les impidió conocer sus identidades o si en realidad pertenecían a dicha corporación.

Señalan que el detenido por el asesinato de la candidata Alma Rosa Barragán se encontraba en otro lugar

Al ingresar al inmueble, encontraron armas, propiedad de la familia, pero sólo eso, pues la droga y la supuesta ficha de robo de la camioneta Silverado color azul marino fueron colocadas por los propios agentes para imputar más delitos en su contra.

“Mis dos hermanos están detenidos. A uno lo vinculan por la muerte de la candidata y al otro no lo dejan salir. Lo que pasa es que como entraron sin orden a mi casa, se llevaron unas armas que mis hermanos tenían, y ya de ahí armaron todo, les metieron droga, se robaron una camioneta de ahí de la casa, dijeron que era robada, tenemos pruebas de todo que no es cierto. No vamos a justificar cosas que no son. Sí, nosotros vivimos donde es un tránsito muy peligroso. Yo creo que muchas personas tienen las mismas armas por su seguridad y ya de ahí se están agarrando”, aseguró Valeria.

Dentro de la propiedad se encontraban los tres hermanos Martínez García, la esposa de Fernando, Estefanía, y su hija de 1 año de edad, a quienes les fueron saqueadas varias pertenencias, como dinero en efectivo, celulares IPhone y relojes inteligentes.

“Eran muy prepotentes los policías. A mí cuando me quitaron mi teléfono, que era un teléfono que me había regalado mi esposo, les dije que no les podía dar mi teléfono nomás por dárselo y me agredieron, me dijeron ‘aquí las cosas no se van a hacer como ustedes quieren, hijos de la chingada’ y me lo quitaron. Nos dijeron que lo vieron meterse a la casa y por eso actuaron sin una orden y sin permiso”, aseveró la familiar.

Alrededor de 30 familiares se manifestaron en Celaya por una acusación que consideran injusta (Video: Twitter/@MartinDiegoMX)

Hasta el momento, ninguna de las cosas hurtadas han sido devueltas. La propia Valeria pensó que sólo serían confiscadas temporalmente para verificar si habían sido robadas, pero no fue así. A pesar de la ilegalidad de dichas acciones, no precisó si levantaría una denuncia por este hecho.

Desde el momento de la captura y traslado, sólo obtienen información por medio de su abogado. “No nos dejan ver a nuestros hermanos, absolutamente nada, desde que se los llevaron de mi casa no nos dieron ningún papel, ni nada”, indicó Valeria.

El comunicado de la Fiscalía de Guanajuato, sobre la aprehensión, se emitió el pasado martes 1 de junio, e indicó que Fernando fue puesto a disposición de un Juez para que el agente del Ministerio Público solicitar la audiencia, a efecto de formularle imputación, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y sea sujeto a un proceso penal.

Dicha audiencia llegó este 2 de junio, pero ni la familia ni los abogados fueron notificados, por lo que tuvo que ser suspendida y reprogramada para las 9:15 horas de este jueves 3 de junio.

Supuestamente, el detenido se encontraba a una hora de distancia del ataque, en Loma de Zempoala (Foto: Cortesía)

“Nadie estaba notificado de la audiencia, no estaban notificados los abogados, nadie. Nosotros nos enteramos por una periodistas porque los periodistas notificaran, los llamaron para estar allá en la sala, pero a familiares y abogados nadie nos había comentado nada, sino tampoco estuviéramos en la audiencia”, refirió.

La suspensión fue otorgada por el juez, quien aseveró que el proceso no podía llevarse a cabo debido a que la carpeta de investigación no había sido entregada a los defensores, tanto al contratado por los familiares, como a la asignada de oficio por las autoridades estatales.

“La jueza porque como no han entregado, que cómo se iba a llevar cabo una audiencia sin haber entregado una carpeta de investigación y no le ha notificado a los abogados. Le quería poner a mi hermano un abogado de oficio. Se canceló la audiencia por eso porque la abogada que nos habían puesto, ni siquiera le habían dado la carpeta. Están armando la carpeta para poder dar cosas que no son”, sentenció.

Finalmente, Valeria Martínez García sólo ha visto una vez a su hermano Fernando, a través de las cámaras del MP. “Lo vimos triste, llorando”, dijo entre sollozos. “Quieren culpar a mi hermano para quedar bien de que agarraron al culpable cuando no fue así”, aseguró.

El señalado

Familiares de Fernando Martínez protestaron afuera de las instalaciones de la fiscalía regional en Celaya, Guanajuato, porque aseguran que no asesinó a Alma Rosa Barragán Santiago, ya que él se encontraba conviviendo con familiares y amigos a la misma hora del ataque.

Según testigos, la candidata fue baleada alrededor de las 19:00 horas en Moroleón, territorio ubicado a al menos una hora de la colonia Lomas de Zempoala, donde estaba Fernando.

Capturas de pantalla, proporcionadas a Infobae México, muestran que alguien registrado como “Parient” envió dos videos a las 18:56 y 18:58 horas del 25 de mayo a un grupo de amigos. Presuntamente, fue Fernando Martínez quien grabó y compartió las grabaciones en la aplicación de mensajería.

Después, por medio de un perfil de Facebook llamado “Justicia para Fernando”, compartieron otra captura, con dos videos enviados entre las 19:00 y las 20:00 horas, donde se observa a Fernando, acompañado, dentro de una camioneta, situación que, según Valeria, le impidió haber estado en dos lugares a la vez.

“Estamos seguros que mi hermano es inocente. Hay testigos que pueden corroborar y hay videos con horas de lo que pasó. Nosotros estamos a una hora de donde mataron a la candidata”, declaró Valeria, al tiempo que, con la voz entrecortada, pidió justicia para sus hermanos.

