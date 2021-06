Detuvieron a presunto asesino de Alma Rosa Barragán, candidata de MC en Moroleón

Fernando “N”, presunto asesino de Alma Rosa Barragán, candidata a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato, fue arrestado por agentes de la fiscalía estatal en coordinación con fuerzas federales.

De acuerdo con el reporte, este sujeto estaba en posesión de armas largas, un fusil, un arma de fuego corta, cargadores, cartuchos útiles, una mira telescópica y dosis de marihuana.

Cayó en la ciudad de Yuriria tras un operativo en que participaron la policía de Guanajuato, elementos de la Agencia de Investigación Criminal del estado, así como efectivos del Ejército y Guardia Nacional.

Se trata del primer detenido en la ejecución de la aspirante de Movimiento Ciudadano (MC), quien fue atacada a balazos en pleno meeting el pasado 25 de mayo, cuando arribaba a un evento en el circuito Moroleón, en los límites con Michoacán.

En próximas horas, el detenido quedará a disposición de un Juez, y el agente del Ministerio Público solicitará audiencia, a efecto de formularle imputación, por la comisión del hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, y sea sujeto a un proceso penal

El presidente Andrés Manuel López Obrador ya había adelantado sobre la detención en su conferencia matutina de este martes 1 de junio.

“En el caso reciente de la candidata de Guanajuato que fue lamentablemente asesinada, ya ayer hubieron detenciones. Esto lo digo no solamente para informar de cómo estamos actuando”, señaló el mandatario mexicano.

López Obrador aprovechó para mandar un mensaje a aquellos " que se portan mal”, asegurando que no quedarán impunes sus crímenes.

“No piensen que van a cometer crímenes y no ocurrirá nada. A los que se portan mal, que no estén pensando que van a cometer un ilícito y no va a suceder nada porque están bien parados, tienen compradas autoridades, porque tienen influencia, eso ya no funciona, ya no aplica, ya son otros tiempos, el que comete un delito es castigado, vamos a seguir actuando así”, subrayó el presidente.

En el atetado contra Alma Rosa Barragán Santiago resultaron dos personas heridas por los impactos. Pero la contendiente de Movimiento Ciudadano murió en el sitio.

Este 31 de mayo se dieron a conocer imágenes del momento exacto en que fue asesinada la candidata. Según se aprecia en un video, los asesinos se acercaron sutilmente a los vecinos del sitio y se mezclaron entre ellos.

Luego, dispararon contra Barragán Santiago y los miembros de su planilla que se encontraban junto a ella. Intentó correr, pero cayó por los impactos. El caos se desató de inmediato y todos buscaron resguardarse.

Vestidos con el color naranja del partido, el grupo de hombres se camufló entre los más de 200 seguidores que apoyaban a Alma Rosa Barragán, a la espera del momento oportuno. Este llegó cuando la candidata se dirigió hacia el frente de la multitud con micrófono en mano.

Información en desarrollo...