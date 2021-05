Venganza y la sombra del CJNG: la inesperada línea de investigación sobre el asesinato de Alma Barragán

Asesinaron a Alma Barragán, candidata por Movimiento Ciudadano (Foto: Facebook / @AlmaBarraganSantiago)

Los asesinos de Alma Rosa Barragán Santiago, la candidata por Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato; estuvieron muy cerca de ella, observando cada uno de sus pasos, desde el momento en que la aspirante y sus familiares llegaron a la colonia La Manguita para encabezar un evento proselitista el martes pasado.

“Estábamos totalmente gozando de la presentación, de su felicidad, mi hermano estaba haciéndonos el favor de servir carnitas, repartir refresco; de hecho él ahora me comenta que desde que llegamos el vio a este grupo de personas cerca de ella, estuvieron ahí pero la verdad no los tomamos en cuenta porque llevaban playeras anaranjadas”, explicó Dennise Sánchez Barragán, hija de Alma Rosa, a Grupo Imagen.

Vestidos con el color del partido, el grupo de hombres se camufló entre los más de 200 seguidores que apoyaban a Rosa Barragán, a la espera del momento oportuno. Este llegó cuando la candidata se dirigió hacia el frente de la multitud con micrófono en mano.

Alma Rosa Barragán encabezaba un mitin político en compañía de sus familiares (Foto: Especial)

“En el momento en el que empieza hacer su presentación, cuando yo volteo a verla, empiezan a sonar balazos [...] cuando levanto la vista veo a las personas, mi hermano las vio también, claramente a todas, las vimos muy bien, y empezaron a detonar, entonces mi mamá corre pero al ver que si ella corría hacia la multitud iba a poner en riesgo a los otros, decide regresarse y en ese momento la agarran solita”, detalló Dennise Sánchez con la voz entrecortada.

Sin embargo, el asesinato perpetrado dos semanas antes de que se celebren las elecciones más grandes de la historia, podría dar un nuevo “giro” según las últimas revelaciones del periodista del Heraldo de México, Alfredo González.

De acuerdo con su versión, las autoridades de Guanajuato tienen ubicado al hijo de la aspirante por MC, Fernando Tonatiuh Sánchez Barragán, de 36 años, como representante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en al menos ocho municipios del estado: Yuriria, Uriangato, Moroleón, Salvatierra, Santiago, Maravatío, Jaral del Progreso y Valle de Santiago.

EFE/Stringer

Supuestamente por esa razón la principal línea de investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato sería una probable venganza contra el hijo de la candidata.

Según Alfredo González, los expedientes de las autoridades establecen que Fernando Tonatiuh heredó la plaza de Guanajuato tras la detención de José Antonio Martínez Calderón, alias La Tripa, presunto lugarteniente y operador del CJNG detenido en julio del 2020.

El primero de abril, Alma Barragán publicó un mensaje grabado para denunciar ataques e intimidaciones hacia su persona que venían —aseguró— desde la presidencia municipal de Moroleón, encabezada por el panista Jorge Ortiz Ortega.

(Foto: captura de pantalla de Twitter/@rochaperiodista)

“No tengo miedo, no me intimidan”, dijo la candidata en el video que fue difundido en las redes sociales, y en el que también denunciaba al presidente municipal por intentar bloquear su registro como candidata, así como el robo de bardas para propaganda electoral, y hasta acusaciones que la señalaban como “mafiosa”.

“Van a venir más ataques, el municipio de Moroleón hoy trabaja para entorpecer este proyecto ciudadano”, sentenció Rosa Barragán.

Friends and family mourn during the wake of mayoral candidate Alma Barragan in Moroleon, Mexico, Wednesday, May 26, 2021. Barragan was killed Tuesday while campaigning for the mayorship of the city of Moroleon, in violence-plagued Guanajuato state. (AP Photo/Armando Solis)

El cuerpo de Alma Rosa Barragán fue velado ayer por la tarde en la colonia Cepio, en Moroleón. El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, condenó el asesinato e hizo un “llamado enérgico a las autoridades para que investiguen y garanticen justicia por este brutal ataque”.

“Siempre hemos sido gente de trabajo, mi hermano, yo, no estamos escondidos, estamos aquí, hicimos campaña con mi madre, hombro a hombro, el día que ella murió, estuvimos ahí los dos, con ella, la vimos morir”, concluyó Dennise Sánchez Barragán.

