El “Güero” Palma habló desde su arraigo: “Yo ya pagué mi deuda... me salen debiendo”

Uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa, Héctor “El Güero” Palma Salazar, quien ha permanecido casi 26 años preso bajo cargos relacionados con el narcotráfico, se dijo un “arraigado político” y aseguró que debido a los mitos que hay alrededor de él, le impiden estar libre, a pesar de que ya cumplió con la ley, “y hasta me salen debiendo, porque pagué de más”.

En entrevista con El Financiero, el cual le hizo llegar un cuestionario a través de su abogado, José Gabriel Martín Hernández; “El Güero” Palma aseguró que fue detenido de manera injusta, por lo que pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador conocer la verdad sobre su caso, pues aseveró que, tanto al mandatario como al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, alguien les ha informado mal.

En la Unión Americana se le condenó por posesión de narcóticos, cumplió su sentencia y quedó libre toda vez que se le consideró con un grado de peligrosidad mínimo, pero en México, luego de ser absuelto por un juez del delito de delincuencia organizada el pasado 1 de mayo, fue reaprendido al momento de abandonar el penal de El Altiplano, la madrugada del 4 de mayo y fue llevado al Centro de Investigaciones Federales de la Fiscalía General de la República, en donde permanecerá arraigados hasta el próximo 15 de junio

En la entrevista realizada por el periodista Ignacio Alzaga, se le preguntó por qué está arraigado si ya cumplió sus sentencias tanto en México como en Estados Unidos.

“No entiendo la razón por la que estoy arraigado, pues ya demostré ante la justicia que soy inocente y por eso me dieron mi libertad, la cual el gobierno federal no respetó, violando mis derechos fundamentales y universales; además el señor presidente etiquetó mi caso como asunto de Estado sin un argumento sólido”, respondió Palma Salazar.

Al ser cuestionado si estaba detenido por cuestiones políticas, el originario de Sinaloa, consideró que sí y enmarcó el hecho al proceso electoral que se vive actualmente en el país.

“Considero que sí, de lo contrario estaría libre, Hasta el momento no han podido comprobar nada en mi contra, lo que me hace sospechar que formo parte de un arraigo político debido a las elecciones. Como hecho notorio en la mañanera el presidente dijo que si me liberaba, qué dirían los ninis, entonces ¿las sentencias de los jueces están al arbitrio del qué dirán? El que nada debe nada teme. Pero, ojo, tengo mucho temor de ir a prisión sin haber cometido algún delito, no es justo que estén jugado con mi vida y la de mi familia, ya que en 2016 me fueron fabricados dos procesos injustamente, donde me tardé cinco años para salir de ellos, el fiscal siempre actuó de mala fe. Tengo temor de que pueda ser víctima de fabricación de delitos”, enfatizó.

En el cuestionario, el periodista resaltó que al presunto narcotraficante se le ha pintado como una leyenda negra, como alguien sanguinario.

“Se me ha señalado así, pero no es cierto, nunca se me demostró jurídicamente ningún homicidio, no entiendo por qué me hacen esos señalamientos, se usan calificativos de mala fe para hacer creer al gobierno y ponga los ojos sobre mí al igual que la sociedad; bases legales no existen como para que me tilden de esa manera. La leyenda negra que se me atribuye es inexistente, sólo un mito. En México y EU han calificado la peligrosidad en la mínima”, aseveró.

Ignacio Alzaga destacó en el cuestionamiento las palabras de la madre de Palma Salazar, quien aseguró que su hijo no piensa en la venganza.

“El día que recobre mi libertad no voltearé hacia el pasado ni a ninguna venganza, a pesar de que en mi familia hubo muchas pérdidas, eso le corresponde al propio gobierno hacer su trabajo, y si no lo hace, se lo dejamos a Dios nuestro señor”, dijo.

También fue cuestionado sobre si piensa que hay que legalizar la marihuana, a lo que consideró que no es mala idea.

“Es un mal que afecta a toda la sociedad. En mi opinión no es mala idea legalizarla, siempre y cuando haya una regulación adecuada, ya que actualmente por lo que me he dado cuenta, se ha desbordado la violencia en algunos casos por el consumo de drogas a nivel nacionales con las llamadas ‘tienditas’, cosa que hace 26 años había lo mínimo; sin embargo, México actualmente es un consumidor a gran escala”, destacó.

Al preguntarle si ha visto las narcoseries y qué piensa de ellas, “El Güero” Palma aseguró que no.

“No las he visto, me han platicado, no ha sido mi interés saberlo a fondo, porque de lo poco que me han comentado, nada es cierto, es basado en meras fantasías del escritor que pudo haber hecho los relatos, para atraer la atención del morbo, enganchados en eso, pero nada tienen que ver con mi persona”, enfatizó.

El periodista lo cuestionó sobre las acusaciones que realiza la FGR, sobre que supuestamente siguió operando desde el penal de Puente Grande, que es de máxima seguridad

“La FGR está en un error al asegurar eso, ha quedado demostrado jurídicamente que no es cierto, en la sentencia emitida a mi favor, el 30 de abril de 2021. El juez expresó y hace todos los razonamientos basados en las pruebas que existen en el expediente” aseveró.

Ignacio Alzaga le preguntó su opinión sobre las acusaciones que hizo en su contra el exfiscal de Nayarit, Édgar Veytia, quien lo acusó de varios homicidios.

“El exfiscal Édgar Veytia me acusó de delitos que no cometí, fabricando pruebas falsas que se desvanecieron al inicio del proceso, dándome la libertad porque el testigo que deponía en mi contra no coincidió ni con las huellas digitales ni con la firma, a ese señor hablan sus actos por sí solos, en las noticias he visto que le dieron como 25 años de sentencia. Sin embargo, a mí me dieron 16 años (en Estados Unidos), entonces el nivel de él es más alto que el mío, saque sus conclusiones y de lo que se dice de cómo operaba como fiscal”, destacó.

Al preguntarle si valió la pena estar en esta situación, después de todo lo que le ha ocurrido, “El Güero” Palma contestó que no.

“Claro que no valió la pena, he perdido 26 años de mi vida, en las cuales perdí los momentos más importantes tanto de mis hijos como de mis nietos, en la actualidad, aclaro, que no sólo he sufrido yo el encierro en cárceles federales de alta seguridad, sino también mis seres queridos que siempre me han apoyado”, dijo.

Por último, dijo que todas las personas merecen una segunda oportunidad.

“Quiero expresar que todos merecemos una segunda oportunidad, más cuando yo ya pagué por lo que se me sentenció en la ley. Hoy puedo ser quien esté en esta situación, pero el día de mañana cualquier otro ciudadano, que por fines ajenos y a su conveniencia hagan mal uso del poder contra él”, finalizó.

