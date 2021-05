Liberación del “Güero” Palma: AMLO informó que la FGR solicitó su arraigo

Video: Gobierno de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este martes que un juez federal otorgó un arraigo en contra de Héctor Luis Palma Salazar, alias el “Güero” Palma, luego de que se le terminara la ampliación del plazo para su liberación, la cual dictó un juzgado de Jalisco el pasado sábado durante la madrugada.

“Al parecer la fiscalía encontró alguna denuncia no aclarada y solicitó al Poder Judicial un tiempo de arraigo, para que se ventile todo este asunto, da tiempo también para que autoridades de otros países puedan informar si no hay procesos de extradición y todas las autoridades puedan informar si no hay carpetas de investigación pendientes”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador explicó que si no se encuentra alguna acusación en contra del “Güero” Palma, tendrá que dejarse en libertad porque es mandato de ley.

“Si pasa ese tiempo y no hay ninguna acusación pendiente, entonces si se procedería, porque esto es un mandato de ley, a otorgarle la libertad, pero si hay , si existe algo pendiente no se podría, el Poder Judicial tendría que atender este asunto”, subrayó.

De acuerdo a informes preliminares, Palma Salazar es interrogado desde esta mañana en la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO), y el plazo para determinar su situación jurídica es hasta el próximo sábado 8 mayo.

Héctor “El Güero” Palma salió de prisión tras ser absuelto: fue reaprehendido de inmediato

El famoso narcotraficante Héctor “El Güero” Palma Salazar salió la madrugada de este martes del penal del Altiplano, ubicado en el Estado de México, luego de ser absuelto por un juez del delito de delincuencia organizada el pasado 1 de mayo.

El pasado 1 de mayo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consultó formalmente al Gobierno de Estados Unidos de América, a través de su embajada en México, para saber si el Departamento de Justicia de ese país cuenta con alguna solicitud de extradición en contra del ex líder del Cártel de Sinaloa.

“Una vez desahogadas las consultas referidas se procederá en consecuencia conforme a lo mandatado en la sentencia del juez”, se lee en el comunicado de la SRE.

Palma Salazar salió del penal en medio de un fuerte dispositivo de seguridad en el que intervinieron elementos de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR) y SEIDO.

Sin embargo, por una posible nueva orden de aprehensión, fue detenido nuevamente y será trasladado a la Ciudad de México, aunque los detalles no fueron precisados.

Héctor Palma Salazar nació en La Noria de Abajo, en el municipio de Mocorito, Sinaloa, y solo estudió la primaria debido a la pobreza de su familia. El crimen llegó pronto a su vida y en su adolescencia ya robaba automóviles. Llamó la atención de Miguel Ángel Félix Gallardo, el mayor narcotraficante de cocaína y marihuana en México también conocido como el Jefe de Jefes o el Padrino, quien lo contrató como sicario en los años 70 y después le encargó el contrabando de cocaína en Sonora.

En aquel entonces, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, también trabajaba para Félix Gallardo en el Cártel de Guadalajara, por lo que se convirtió en amigo cercano del Güero, quien fue acusado de quedarse con un cargamento de droga, por lo que su jefe no tardó en vengarse.

Hacia finales de los ochenta, el Güero y el Chapo Guzmán se encumbraban a pasos agigantados hacia el liderazgo en el mundo del narco con el Cártel de Sinaloa, pero pronto llegó el peor golpe para Palma Salazar.

El Padrino, presuntamente ordenó matar a los hijos y a la esposa del Güero Palma, a quien le enviaron la cabeza de su amada. El asesinato, a manos del líder narco colombiano Rafael Clavel Moreno, del grupo de Félix Gallardo, sacó del anonimato a Palma Salazar, pues se creó una batalla sin precedentes entre los criminales.

Como homenaje, el Güero Palma le construyó a su familia un mausoleo con valor estimado en USD 420.000, en el Panteón Jardines del Humaya, en Culiacán, Sinaloa. En el techo hay una pintura de su esposa e hijos. Y como venganza, ordenó el asesinato de nueve amigos y familiares de Félix Gallardo. Algunos de los cuerpos presentaban múltiples golpes, fractura de cráneo y estallamiento de vísceras.

A sus 58 años, el amigo del Chapo Guzmán podría salir libre si no tiene investigaciones ajenas a las que persigue el Ministerio Público Federal en la causa penal 6/2018-IX. Si ya fue juzgado en EEUU y el mismo gobierno de México no cuenta con órdenes de arresto con fines de extradición, lo cual le hubiese sido notificado y no estaría verificando en el exterior, salir del Altiplano parecería cuestión de trámite. A reserva de investigaciones en cualquier entidad de México.

