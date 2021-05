“Gobierno federal está rebasado por la violencia”: destacó el líder del PRI tras ataque a candidato en Morelos

(Foto: Cuartoscuro)

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que el gobierno federal está rebasado por la violencia y la inseguridad, luego de que la noche del viernes, hombres armados atacaron la casa del candidato del tricolor a Diputado federal, Antonio Domínguez Flores, ubicada en Morelos, por lo que exigió a las autoridades de seguridad “tomar su papel en serio”.

A través de su cuenta de Twitter, Alejandro Moreno denunció el hecho: “Ahora fue en Morelos. Por la noche, sujetos armados atacaron la casa de nuestro candidato a Diputado Federal, Antonio Domínguez Aragón. Afortunadamente nadie salió herido. Queda en evidencia, una vez más, que el gobierno federal está rebasado por la violencia y la inseguridad”, escribió.

En un segundo tuit, Moreno Cárdenas aseguró que es indignante que el actual proceso electoral se ha visto empañado por ataques contra los aspirantes a algún puesto de elección popular.

“Exigimos a las autoridades de seguridad, que tomen su papel en serio. Es indignante que todo el proceso electoral se ha visto empañado por ataques, en contra de quienes, a través del voto, buscan representar al pueblo. Seguiremos atentos”, enfatizó.

El actual proceso electoral se ha convertido en uno de los más violentos en la historia moderna del país.

A pesar de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, asegura que se le está proporcionando seguridad a todos los candidatos que así lo soliciten, lo cierto es que a una semana de que se realicen los comicios del 6 de junio, la violencia se ha recrudecido a pasos agigantados.

Y es que hasta el pasado 27 de mayo, poco menos de una centena de candidatos han sido asesinados, mientras que se han presentado 270 denuncias por amenazas, principalmente de muerte.

De acuerdo con la consultoría Elleket, desde que comenzaron las campañas, van 88 políticos asesinados, 88% de los cuales eran opositores en municipios que buscaban representar.

Y es que el crimen organizado ha intervenido de manera clara, imponiendo o eliminando candidatos, sin que las autoridades puedan evitarlo.

Uno de los hechos más recientes y que impactó a la sociedad mexicana, fue el asesinato de Abel Murrieta, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Cajeme, Sonora. El 13 de mayo, quien había sido Procurador de Justicia del estado, perdió la vida tras ser baleado cuando realizaba un evento proselitista, entregando volantes y pegando calcomanías.

Solo 12 días después, el martes 25 de mayo, otra candidata de Movimiento Ciudadano fue asesinada. Se trata de Alma Rosa Barragán, quien aspiraba a la alcaldía de Moroleón, Guanajuato y había denunciado una “guerra sucia” en su contra por parte de la coalición PAN-PRD.

Poco antes del asesinato de Alma Rosa Barragán, René Zubiri, candidato de MC a la alcaldía de Plutarco Elías Calles, municipio conocido como Sonoyta, denunció haber recibido amenazas de muerte.

Alma Rosa Barragán, candidata de Movimiento Ciudadano en Moroleón, fue asesinada a tiros mientras recorría el municipio de Guanajuato (Foto: Cortesía / MC)

En todos los casos, Movimiento Ciudadano ha exigido al gobierno justicia y brindar protección a todos los candidatos.

Pero otro de los casos que llamó poderosamente la atención, fue el de la velocista olímpica Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PRI-PAN-PRD a la presidencia municipal de Valle de Bravo.

El pasado 20 de mayo, el periodista Raymundo Riva Palacio reveló en su columna que publica en El Financiero, que Zudikey Rodríguez fue “levantada” por miembros de La Familia Michoacana. La amenazaron de muerte con la finalidad de que se bajara de la contienda y de esta manera, beneficiar a la aspirante de Morena, Michelle Núñez. Como consecuencia, Rodríguez dejó de hacer campaña.

Dos días después de que se revelara el hecho, la deportista acudió a la Fiscalía del Estado de México para presentar una denuncia. Casi a la par, comenzó a circular un video en el que dice que junto con los vallesanos, su prioridad es mejorar las condiciones de este pueblo mágico.

Pese a estos hechos, el gobierno solo ha atinado a insistir que se les está proporcionando seguridad a los candidatos, y durante dos veces en la actual semana, ha exhortado a la ciudadanía a salir a votar el próximo 6 de junio.

“Vamos a seguir protegiendo a los candidatos y decirle al pueblo que no debemos atemorizarnos, tenemos que participar y salir a votar. Muchas veces generan estos ambientes para que la gente tenga miedo y no participe y cuando hay abstención dominan los de la mafia de las elecciones ya sea la mafia de la delincuencia organizada o de la delincuencia de cuello blanco.. entonces lo mejor es votar, que nadie se quede sin participar”, aseguró el miércoles 27 de mayo durante su conferencia mañanera.

Mientras que el viernes volvió a insistir con su mensaje.

“”Yo ya cambié mi credencial (para votar), cambié mi domicilio y donde me corresponda, iré a votar, pero si voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar. No es obligatorio, pero es algo que nos distingue de ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan por nosotros, que nosotros participemos, todos a votar”, exhortó.

