“Que no sean otros los que decidan por nosotros”: López Obrador hizo un nuevo llamado a votar el próximo 6 de junio

A poco más de una semana de que se realicen los comicios del 6 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hizo un nuevo llamado a la ciudadanía para que ejerza su voto.

Al ser cuestionado durante su conferencia mañanera de este viernes a qué hora y en dónde acudiría a votar, el mandatario aseguró que aún no sabía la ubicación de su casilla, pero que sufragará en las inmediaciones a Palacio Nacional, por lo que aprovechó para recordar la importancia del voto.

“Yo ya cambié mi credencial (para votar), cambié mi domicilio y donde me corresponda, iré a votar, pero si voy a ir a votar porque todos tenemos que ir a votar. No es obligatorio, pero es algo que nos distingue de ser buenos ciudadanos, participar en la vida pública, que no sean otros los que decidan por nosotros, que nosotros participemos, todos a votar”, exhortó.

“Además siempre lo he dicho y lo sostengo que cuando no participamos, hay más margen para que hagan fraudes electorales.. hay quienes todavía buscan comprar votos, así como compran conciencias, compran lealtades.. entonces pueden comprar una determinada cantidad de votos (...)”, apuntó.

Luego de recordar varios “momentos estelares” de la democracia en México, López Obrador aseguró que ahora se viven “condiciones inmejorables” para establecer una democracia.

“(...) Por siglos no ha habido democracia en el país. Entonces ahora hay condiciones inmejorables para que se establezca la democracia, el hábito democratico que no haya fraudes electorales, que eso quede como algo bochornoso que sucedió en nuestro país. Entonces ¿cómo ayudar? participando, no dejando de ir a votar”, insistió.

