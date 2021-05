El departamento en Santa Fe: un oscuro vínculo entre García Cabeza de Vaca y el Cártel de Sinaloa

(Ilustración: Jovani Silva /Infobae México / Fuente: UIF)

La semana pasada, el 19 de mayo, un juez giró una orden de aprehensión en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sin que se haya aclarado si el panista mantiene el fuero o no, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la orden de arresto en contra de García Cabeza de Vaca y otros seis funcionarios por presunto lavado de dinero.

Ese mismo día, en su cuenta de Twitter, García Cabeza de Vaca publicó un comunicado en el que asegura que dicha orden de aprehensión viola la presunción de inocencia y advirtió que comenzaría a defenderse de las “falsas imputaciones”.

En el comunicado, García Cabeza de Vaca dijo además que la FGR estaba olvidando lo que el Congreso de Tamaulipas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió entorno a su desafuero, el cual dijo, se mantenía vigente.

Sin embargo, la SCJN desechó la controversia que el Congreso local había interpuesto el 30 de abril, el mismo día que la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del gobernador panista por supuestos delitos por defraudación fiscal equiparada por 6.7 millones de pesos.

La trama va en que Cabeza de Vaca obtuvo, este lunes, una suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión, que impide sea detenido el gobernador panista, y será el 7 de junio cuando se determine si se le concede la suspensión definitiva.

Aunque no se conoce con certeza su paradero, desde el día que se enteró García Cabeza de Vaca de la orden de aprehensión en su contra, en el perímetro de su residencia se apostaron tanquetas blindadas para misiones de alta peligrosidad pertenecientes al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En semanas pasadas se hablaba de que ya no se le había visto en eventos públicos por el estado. El gobernador de Tamaulipas la última vez que apareció, en persona, fue el 14 de mayo en Palacio de Gobierno para anunciar una gira de trabajo por Estados Unidos.

El pasado 24 de mayo García Cabeza de Vaca reapareció en Twitter y publicó fotografías en donde señaló que se encontraba en reuniones de trabajo con su gabinete en Casa Tam, en el municipio de Ciudad Victoria.

Desde el miércoles 19 de mayo, el día que se giró la orden de aprehensión en su contra, no había publicado nada que diera indicios de su paradero, aunque no necesariamente las publicaciones en sus redes sociales son un elemento que dé certeza de la ubicación del aún gobernador de Tamaulipas.

Hasta el día de hoy, la FGR no se ha pronunciado sobre el caso. Sin embargo, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció por medio de Twitter, desde la semana pasada, que había ordenado el congelamiento de cuentas de la “red” de Cabeza de Vaca.

“He ordenado el congelamiento de cuentas de la red de Francisco G por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. 12 personas físicas y 25 jurídicas. Cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad, sobre todo a quienes se creían intocables”, escribió en Twitter el día que se anunció la orden de arresto contra Cabeza de Vaca.

En marzo Santiago Nieto, junto con el fiscal Carlos Romero, expuso ante la Cámara de Diputados las investigaciones que la UIF realiza en contra de Cabeza de Vaca, con lo que el Congreso dictaminó su desafuero.

Las investigaciones de la UIF afirman que Cabeza de Vaca tuvo ingresos por 23 millones 935 mil 764 pesos como servidor público; de 2001, cuando ocupó un curul en San Lázaro, a 2020 como gobernador de Tamaulipas.

En total García Cabeza de Vaca obtuvo ingresos a sus cuentas 34 millones 506 mil 620 pesos, desde septiembre de 2000 a septiembre de 2020, de acuerdo a los datos de la UIF que presentó a los diputados federales.

Es decir, según la UIF, Cabeza de Vaca no declaró aproximadamente 10 millones 570 mil 856 pesos, en un periodo analizado de 2015 a 2020.

Sobre el gobernador de Tamaulipas pesas pesan acusaciones de la compra de bienes con recursos de procedencia ilícita, enriquecimiento irregular, desvío de fondos públicos, así como el uso de empresas fantasmas vinculadas al Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a la “Comparecencia de la Unidad sobre las investigaciones derivadas de la solicitud de la FGR” en poder de Infobae, actualmente se investigan más de quince propiedades en México y Estados Unidos vinculadas a García Cabeza de Vaca y relacionadas con las posibles operaciones ilícitas.

Una de dichas propiedades es el departamento de Santa Fe, en la Ciudad de México. En la compra venta de este inmueble, de acuerdo a las investigaciones de la UIF, estuvo involucrado un conocido operador del Cártel de Sinaloa, Manuel Rodolfo “T”, alias “La Trilladora”.

Rodolfo “T”, o conocido también Manuel Garza Espinosa, Juan Helú García y Ladislao Vázquez López, sus identidades falsas, logró pasar desapercibido por años haciéndose pasar por un prominente hombre de negocios poblano. El empresario era tan cercano a la cúpula del Cártel de Sinaloa, que según investigaciones de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), fue él quien financió el túnel por el que el 11 de julio de 2015 se escapó del Altiplano Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El vínculo de “La Trilladora” y con el Cártel de Sinaloa, se remonta hasta la década de los 90´s cuando trabajó como piloto para “El Chapo” y era dueño de una pista en Atlixco, según las investigaciones de la PGR.

Tras la primera fuga del Chapo, en 2001, el hermano de “La Trilladora”, Miguel Ángel Trillo fue detenido por la PGR supuestamente por haber ocultado en sus propiedades, ubicadas en zonas exclusivas de Puebla al líder del Cártel de Sinaloa.

- La Trilladora, García Cabeza de Vaca y un departamento en Santa Fe

El vínculo del gobernador de Tamaulipas con “La Trilladora” es por la compra-venta del departamento ubicado en Bosques de Santa Fe, una zona de alta plusvalía en la Ciudad de México.

Santiago Nieto explicó que en 2013 una sociedad financiera (SOFOM), recibió recursos de dos empresas fachada identificadas como parte de un grupo de siete entidades mercantiles relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Dichas empresas también son parte de un esquema de corporaciones dedicadas a la venta de facturas falsas, generadas con el objeto de lavar activos para el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo a la narrativa de los hechos, según la UIF, el 17 de diciembre de 2013 la SOFOM recibió por medio de una transferencia la cantidad de 14.3 millones de pesos de dos empresas fachada relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

La UIF señaló que existe coincidencia en tiempo y monto en el envió de recursos de posible procedencia ilícita a la SOFOM, con el desarrollo de la operación de compra del inmueble de Santa Fe.

Un día después, el 18 de diciembre de 2013, Francisco García Cabeza de Vaca recibe por medio del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) de la SOFOM la cantidad de 14.3 millones de pesos.

Del 2 de mayo de 2013 al 27 de octubre de 2019, no se reportan SPEI por concepto de pago de crédito de las cuentas del gobernador de Tamaulipas hacia la SOFOM, detalló la UIF.

El mismo 18 de diciembre de ese año el mandatario panista compró el departamento en Santa Fe por 14.3 MDP.

La UIF explica que utilizó estructuras crediticias para la simulación de actos jurídicos lícitos (compraventa), utilizando estas operaciones para la colocación e integración de recursos ilícitos.

En diciembre de 2019 ese mismo departamento, propiedad de Cabeza de Vaca, fue vendido por la cantidad de 42.1 millones de pesos, según su declaración 3 de 3.

En 2019 una compañía, a la que la UIF identificó como la empresa “T”, trasladó a Francisco García Cabeza de Vaca la cantidad de 42.1 millones de pesos, de origen posiblemente ilícito por concepto de pago del departamento en Santa Fe.

Ese mismo año la empresa “T” recibió recursos por 44.8 millones de pesos de la empresa Avalúos, la cual tiene características de sociedad fachada, de acuerdo a la UIF. En 2019, Avalúos recibió 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el Cártel de Sinaloa.

El vínculo con el cártel de Ismael “El Mayo” Zambada, deriva de la participación corporativa que tienen con Juan “N”, Ladislao “N” o Manuel “N”, identidades falsas de Rodolfo Trillo, alias “La Trilladora”, operador financiero del Cártel de Sinaloa, detenido en 2015 y vinculado a proceso en 2016 por el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

La empresa fachada que fondeó a la empresa “T” manifestó tener el mismo domicilio con otra empresa de Rodolfo Trillo , “La Trilladora”, que incluso comparte domicilio con esta persona física

Las sociedades mercantiles fachada que fondearon a la empresa Avalúos fueron denunciadas por la UIF en 2018 e incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas en 2019, consta en las investigaciones de la UIF.

La empresa Avalúos y Peritajes del Sur SA de CV, así como Juan Helú García, uno de los nombres que ha utilizado “La Trilladora”, operador financiero del Cártel de Sinaloa, están siendo investigados por el FBI; así lo reveló hace unos días el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en su conferencia del 20 de mayo.

López Obrador reiteró que él no está persiguiendo al gobernador de Tamaulipas, que es un asunto que la FGR está llevando y para probarlo, mostró el oficio que la embajada de Estados Unidos envió al gobierno mexicano solicitando información sobre García Cabeza de Vaca, y de otras 32 empresas y personas.

“Por medio del presente, me es grato saludarle e informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a los individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos, se han identificado operaciones financieras y/o viajes internacionales en los Estados Unidos, México y otros países”, dice la misiva firmada por el agregado jurídico Joseph González con fecha del 4 de mayo de 2021.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que está tratando la Fiscalía de la República que es independiente que es autónoma , yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita, no soy de dos caras como lo son los conservadores, que esa es su doctrina la hipocresía”, sentenció López Obrador.

En el listado que el Departamento de los Estados Unidos envió al gobierno mexicano, además de Francisco García Cabeza de Vaca, aparecen también los nombres de su esposa, Mariana Gómez Leal; su madre, María de Lourdes Cabeza de Vaca Wattembarger; sus hermanos José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, éste último senador de la República por el PAN; su primo, José Ramón Cabeza de Vaca Castillo, y su suegro, José Ramón Gómez Reséndez

