“No somos tapadera”: AMLO ventila requerimiento de EEUU por información sobre García Cabeza de Vaca por lavado de dinero

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se refirió este jueves a la orden de aprehensión que un juez giró el día de ayer en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por evasión fiscal. Aseguró que él no dio la instrucción de dicha orden, sin embargo, señaló que su gobierno no será la “tapadera de nadie.

“Lo de Cabeza de Vaca es una cuestión que esta tratando la fiscalía de al República que es independiente que es autónoma , yo no estoy dando instrucciones, no es fuerte la venganza no soy hipócrita, no soy de dos caras, como lo son los conservadores que esa es su doctrina la hipocresía, no.

También yo no puedo como titular del Poder Ejecutivo, no pudo encubrir a nadie , no soy tapadera, si al gobierno que represento llega un oficio, para que se entienda bien, con todas las implicaciones que pueda tener, porque por encima de todo esta la verdad, la justicia y yo represento al Estado mexicano por encima de todos, independientemente de si es políticamente correcto o jurídicamente correcto...

Les voy a dar a conocer el oficio de la embajada de EEUU solicitando información del señor Cabeza de Vaca, por una investigación que ellos tienen de un asunto de lavado de dinero. Voy hacer lo mismo que hice cuando lo del general Cienfuegos (mostrar el expediente)”, indicó el mandatario mexicano.

López Obrador pidió al vocero de la Presidencia leer el oficio que el Departamento de Estado de EEUU mandó dirigida al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con fecha del 4 de mayo de 2021, pidiendo información, no solo del gobernador panista sino de una lista de empresas y personas, vinculados a una investigación sobre lavado internacional de activos.