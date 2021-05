Dos consejos fundamentales para evitar el insomnio

En México, más de 40 millones de personas padecen insomnio (Foto: National Heart, Lung, and Blood Institute).

El insomnio es un transtorno del sueño más común de lo que cualquier persona quisiera admitir. En México más de 40 millones de personas lo padecen, con base en información de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir.

Se presenta mediante problemas para quedarse profundamente dormido, dormir cortos periodos, estar despierto durante la noche, sentir que no se durmió o despertarse demasiado temprano. Lo cual resulta en que una persona no pueda obtener el descanso necesario para realizar las actividades cotidianas.

Dormir es una de las funciones primarias de los seres humanos, por tanto, que haya desajustes durante la hora del descaso puede acarrear problemas en el sistema nervioso, digestivo e incluso cognitivo.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), algunos de los motivos por los cuales se tiene insomnio son: estrés, depresión, problemas emocionales, problemas económicos, cambios drásticos en las horas en las que se realizan las jornadas de labores o escolares, viajes con cambios de horas y el llevar un estilo de vida sedentario.

Como se observó, los motivos por los que aparece el insomnio son diversos, ya que cada persona puede presentar diferentes problemáticas. Ante esto, muchos especialistas recomiendan implementar una buena alimentación, deporte y una cama que sea cómoda; no obstante, hay otros consejos que no se deben dejar de lado.

Desafíos mentales

El primer consejo para combatir al insomnio son los juegos o desafíos mentales. Este tipo de ejercicios sirven para relajar la mente y se recomienda que se practiquen previo a dormir, pues el intentar resolverlos ayuda a que al cerebro le dé sueño.

Durante el proceso para concluir algún desafío (como sudoku, encontrar un objeto perdido, sopa de letras y más), la actividad mental aumenta a tal grado que el cerebro se enfoca únicamente en tratar de resolver el ejercicio, dejando atrás los pensamientos molestos o el aburrimiento.

A la par de que ayuda a que se ejercite la actividad mecánica y de concentración, mismas que se van perdiendo después de los 25 años si no se estimulan correctamente. Es por eso que si no se realizan estos ejercicios como parte del ocio, se da paso a que a diario se esté en un estado somnoliento (en ocasiones inconsciente) y cuando se llegue al tiempo de descanso no se pueda dormir.

Aparte, resolver estos desafíos ayudan al cerebro a quemar calorías. De acuerdo a algunos neurólogos estadounidenses, el cerebro necesita quemar, por lo menos, 0.1 calorías cada minuto para sobrevivir, solucionando este tipo de ejercicios se queman 1.5 calorías por minuto.

Leer

Para nadie es una sorpresa los beneficios que trae consigo la lectura, tales como ampliar el léxico, capacidad de generar un pensamiento crítico, confianza para expresar argumentos o debatir, incentivar la imaginación y mucho más, pero también mejora la calidad del sueño.

Es por eso que el segundo consejo es leer antes de dormir, ya que ayuda a que el cerebro se relaje y evite sentir aburrimiento, lo cual evade el sueño. A la par de que potencia la relajación y tiene un efecto somnífero, por eso es que muchas personas cuando leen tienen sueño, no porque no puedan concentrarse o les aburra, sino porque el cerebro y el sistema nervioso se relajan cuando están en una zona de confort.

Aunque lo más importante es que la lectura reduce el estrés, lo cual genera que el cuerpo llegue al punto de relajación más rápido y se caiga en el profundo sueño. De acuerdo al The Sleep Council (el Consejo del Sueño en los Estados Unidos), el 39 por ciento de las personas que leen antes de dormir, afirman que descansan plenamente.

Por último, si el insomnio no permite que una persona realice sus actividades diarias con normalidad, entonces se recomienda acudir con un médico especializado en sueño, ya que quizá presente otro tipo de problemáticas que no se resuelven de manera sencilla.

