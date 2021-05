Por políticas de AMLO, inversión en energía eólica caerá 61% en 2021: AMDEE

Debido a las acciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar a la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) por encima de las energías renovables, México ha registrado en 2021 un desplome del 61% en las inversiones en plantas eólicas.

Así lo expuso este martes Leopoldo Rodríguez Olivé, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE) durante la presentación virtual del Congreso Digital México Windpower 2021.

El empresario señaló que hoy el país posee 68 centrales eólicas con capacidad de 7,154 MegaWatts (MW), equivalentes a 3,100 turbinas en 14 estados, que producen el 7% de la electricidad generada en el territorio nacional, equivalente al consumo de 14 millones de hogares.

Con dichas cifras, aseguró que se logró evitar la emisión de 12 millones de toneladas de CO2 al aire, equivalente a sacar de circulación a tres millones de automóviles.

En este sentido, dijo que en México hay el potencial de duplicar “tranquilamente” la capacidad de la instalación de tecnología eléctrica; es decir, un desembolso de USD 1,300 millones, como lo fue en 2020, pero este año sólo se esperan inversiones de unos USD 500 millones.

“No sería un monto demasiado grande: en el orden de 500 millones de dólares, no mucho más que eso”

Y es que indicó que las cancelaciones de subastas eléctricas y la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), impulsada por el presidente, le han quitado al sector empresarial certidumbre jurídica de largo plazo, reglas claras, otorgamiento de permisos y planeación de largo plazo.

Por lo anterior, precisó que a la fecha se han interpuesto alrededor de 400 amparos en contra de la LIE por parte de distintas empresas que argumentaron violación a derechos adquiridos luego de la modificación del poder ejecutivo.

“Hay dos cosas importantes que no podemos perder de vista: no en todo el país se genera la misma cantidad de energía por tecnología, la eólica tiene puntos específicos con un alto potencial, pero se necesita una red robusta que permita transportarla, además de que las inversiones se paralizan si no hay certidumbre jurídica y reglas claras a lo largo del tiempo”