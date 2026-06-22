México

Hackers exhiben fragilidad del registro de celulares: se filtran datos de 45 mil usuarios de telefonía

La filtración expuso nombres, números y RFC de miles de personas, principalmente en el estado de Chiapas

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Teléfono móvil con alerta de WhatsApp en pantalla y fondo con iconos de candados, hackers y símbolos de seguridad.
Autoridades insisten en que el registro de líneas es seguro pese a los recientes reportes de hackeo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pocos días de que llegué el día límite para llevar a cabo el registro de la línea de celulares en México, el cual es una disposición oficial que busca “brindar protección” a la ciudadanía, se dio a conocer una filtración atribuida a un grupo de hackers que expuso los datos de 45,804 usuarios de telefonía celular en México.

El hecho de nuevo genera interrogantes sobre si los datos de los usuarios realmente se encuentran protegidos debido a esta nueva filtración que fue denunciada por el mismo grupo de hackers que lo perpetró.

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El grupo que lo realizó se identifica como Mago Peak y aseguró haber infiltrado una base de datos antes de difundir la lista completa. En los archivos aparecen datos personales considerados sensibles como nombres, teléfonos y RFC y se advierte que podrían ser usados para cometer delitos.

El hecho ocurrió principalmente en Chiapas y se estima que mayoría de los números expuestos serían de AT&T, aunque también hay líneas de otras compañías.

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Por ese patrón, se plantea que el acceso no habría sido directo a un sistema de la empresa, sino a una compañía de telemarketing que trabaja con información de este tipo para ventas, atención a clientes o encuestas.

Además de este hackeo, Mago Peak también se adjudicó otro ataque previo contra la plataforma del ISSSTE. En el mismo reporte se señala que el registro obligatorio de líneas telefónicas podría estar incentivando a grupos de ciberdelincuentes a atacar plataformas para exhibir vulnerabilidades.

A pesar de estos hechos, el gobierno ha señalado que el registro de la línea de teléfonos es completamente segura y que los datos de los usuarios se encuentran protegidos.

La fecha límite para dicho registro es el último día del mes de junio, tras lo cual se advierte que las líneas no registradas podrían ser suspendidas.

Vista de espaldas de un adulto sujetando un móvil con WiFi y Bluetooth desactivados en pantalla, frente a un centro comercial concurrido. Íconos de hackers y advertencias flotan alrededor.
El grupo Mago Peak habría filtrado datos personales de más de 45,000 usuarios de telefonía móvil en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo registrar tu número de celular antes de la fecha limite

Para registrar tu número de celular antes de la fecha límite en México (30 de junio de 2026), debes seguir estos pasos:

  1. Reúne tu documentación. Necesitarás una identificación oficial vigente (INE, pasaporte o cédula profesional), tu CURP y, en algunos casos, un comprobante de domicilio reciente.
  2. Ingresa al portal web o app de tu compañía telefónica (Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, etc.). También puedes acudir de forma presencial a un centro de atención a clientes.
  3. Proporciona tu número de celular y la documentación solicitada. En el registro digital, deberás tomar fotos de tu identificación por ambos lados y cargarla en el sistema. Es posible que te pidan validar tu identidad con una selfie usando la cámara del celular.
  4. Finaliza el proceso y conserva el comprobante o folio de registro que te entregue la compañía.
  5. Recuerda que el trámite es gratuito y no deben solicitarte huellas, ADN u otros datos biométricos sensibles, solo verificación de identidad mediante foto o cámara.
Vista cercana de las manos de una persona sosteniendo un teléfono inteligente negro, con la pantalla encendida y borrosa.
La obligación de registrar la línea busca “brindar protección”, aunque persisten dudas sobre la seguridad de los datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes no realicen el registro antes del 30 de junio podrían ver su servicio suspendido (llamadas, mensajes SMS y datos móviles). La línea no se cancela de inmediato, pero queda suspendida hasta que completes el trámite; después podrás recuperarla con el mismo número una vez que regularices tu situación.

Consulta directamente con tu operador por si hay pasos o requisitos adicionales específicos. El registro es obligatorio y no se ha anunciado prórroga. Si ya hiciste el trámite al adquirir tu línea en años recientes, tu operador debe informarte si necesitas hacer algo más.

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