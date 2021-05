“Difamador cobarde”: Fernández de Cevallos amenaza a AMLO con denuncia si no prueba sus acusaciones

(Foto: TW @DiegoFC/ IG @lopezobrador)

El político panista Diego Fernández Cevallos respondió a los cuestionamientos que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le realizó durante una de sus conferencias “mañaneras”, en donde le pidió, que aclarara su participación en la millonaria devolución de impuestos a la empresa Jugos del Valle, luego que de el panista lo retará a recibirlo en audiencia en Palacio Nacional.

“Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde. A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delicuente: usted o yo @lopezobrador_”, escribió Cevallos en su cuenta de Twitter, junto con una carta.

La misiva comienza diciendo que el panista " comprende” por qué López Obrador no quiere recibirlo en Palacio Nacional.

“Comprendo que no quiera enfrentarme, cara a cara, en Palacio Nacional. Sin embargo, no corresponde al “Presidente de todos los mexicanos” imputarme desde su púlpito imperial un delito que ahora y otro de hace 20 años ( que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra”, dice la carta.

Información en desarrollo...





