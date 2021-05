Los 10 mexicanos más exitosos en Estados Unidos

Alejandro González Iñárritu, Alfonso Cuarón, y Del Toro han puesto en alto el nombre de México en el mundo del cine.

Estados Unidos es uno de los países a los que buscan mudarse personas de varias naciones. Tanto en Europa, como en América Latina y otros lugares del mundo, ven en el país vecino de México una gran oportunidad para lograr sus sueños, tener empleos mejor remunerados que en sus países de origen, mejores oportunidades econímicas, mejor educación y tener un nuevo comienzo.

En los Estados Unidos, hay al rededor de 57 millones de latinos; de estos, más del 63% son de origen mexicano, o sea, unos 36 millones. Y no es nada nuevo escuchar que hay mexicanos que logran sobresalir en el extranjero, más aún, en los Estados Unidos. El deporte, la cultura, el cine, la literatura, negocios, entre otros, son algunos de los ramos en los que personas de origen mexicano han sobresalido en el país vecino.

Tal es el caso del jalisciense Guillermo del Toro, quien nació un 9 de octubre de 1964 en Guadalajara. Del Toro comenzó a rodar pequeños cortos de terror en la década de los años 80´s. También se especializó en maquillaje, llegando a trabajar como maquillador en diversos filmes, durante los 90´s.

Su largometraje debut lo lanzó en 1993, y fue “Cronos”, una película mexicana sobre vampiros protagonizada por Federico Luppi y Ron Perlman. Su primer trabajo con producción estadounidense fue “Mimic”, en 1997, una película basada en un relato de Donald A. Wollheim.

Guillermo del Toro nació en Guadalajara, Jalisco. EFE/ Carlos Gilberto Torres

Posteriormente tuvo grandes éxitos como El espinazo del diablo, en 2001; Hellboy, en 2004; El laberinto del fauno en 2006; y La forma del agua, en 2017, con la que ganó un Oscar, entre otras.

Durante su discurso por resultar ganador del Oscar, dijo la frase “Porque soy mexicano”, lo que dejó ver que está orgulloso de sus raíces.

Javier El Chicharito Hernández

En el mundo del deporte, podemos encontrar a Javier Hernández, mejor conocido como el Chicharito, quien tras triunfar en el fútbol mexicano, para volar a Europa, llegó a los Estados Unidos, al equipo de Los Ángeles Galaxy a inicios de 2020.

le Javier Hernández Gutiérrez, exfutbolista del Tecos de la UAG. Es uno de los máximos goleadores de la selección mexicana.

Javier Hernández durante su presentación como jugador del LA Galaxy. Los Ángeles, California, EEUU. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Gary A. Vasquez

Alejandro González Iñárritu

El director de cine mexicano nació un 15 de agosto de 1963. Fue el primer director mexicano, en ser nominado al Oscar como mejor director. También fue el primer director en ganar en Cannes, en el 2006.

En 1984 inició su carrera como locutor de radio, y en los 90´s creó Z Films, con Raúl Olvera. Comenzó a escribir y producir cortometrajes y anuncios. Su primer largometraje fue Amores Perros en 1999, y entre las películas en las que ha estado a cargo se encuentran Birdman, The Revenant, Babel, Biutiful y 21 Gramos.

Logró ganar cuatro Oscares: como mejor película por Birdman, mejor director por esta misma, Carne y Arena, y The Revenant y mejor guión original.

Carlos Slim

Es considerado el hombre más rico de México por la revista Forbes, y el 16 más rico del mundo por la misma revista especializada. El empresario con ascendencia libanesa, tiene una fortuna valuada en 55 mil 530 millones de dólares, y de 2010 a 2013 fue considerado el hombre más rico del mundo, también por Forbes.

Carlos Slim es considerado el hombre más rico de México por la revista Forbes.

Slim es dueño de empresas como América Móvil y Grupo Carso.

Salma Hayek

Es una de las actrices mexicanas más exitosas de Hollywood. Es originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, y comenzó su carrera en telenovelas mexicanas. Posteriormente, tras un largo camino, alcanzó a colocarse como una de las mejores actrices de Hollywood.

Entre las películas que la han llevado al éxito están: El jorobado de Notredame (1997); Frida (2002); Son como niños (2010) y Cómo ser un Latin Lover (2017), entre otras.

Valeria Luiselli

Es una escritora y ensayista mexicana, famosa en los Estados Unidos. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad de Columbia.

Ha escrito grandes novelas, entre las que destacan Los ingrávidos y La historia de mis dientes; Papeles falsos, Where You Are, Swings of Harlem y Los niños perdidos.

Ha sido reconocida con premios como Los Angeles Times Book, American Book y Fernanda Pivano 2020.

Eiza González

Eiza González ha participado en importantes películas de Hollywood. (Foto: AP)

La actriz mexicana comenzó su carrera en telenovelas mexicanas, posteriormente logró conquistar Hollywood gracias a su gran talento.

Llegó a los Estados Unidos en 2013, y desde su llegada hasta ahora ha logrado importantes papeles en cintas como Baby Driver, From Dusk Till Dawn, Alita: Battle Angel, Shes’s Missing, Paradise Hills, Bienvenidos a Marwen, Bloodshot, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw y Godzilla vs. Kong, entre otras.

También se desempeña como modelo, cantante e imagen de diferentes marcas.

Alfonso Cuarón

El cineasta fue el primer director latinoamericano en conseguir ganar un Oscar en 2014 por la categoría como mejor director por la película Gravity. Cuarón ya había estado nominado, anteriormente, por la película Y tu mamá también.

En 2014 Cuarón ganó un Oscar por la película Gravity. EFE/ ARMANDO ARORIZO

También ha trabajado con películas de renombre internacional como Harry Potter y el prisionero de Azkaban, Hijos del hombre y recientemente Roma, que le valió ganar también el Oscar por mejor director.

La revista Time lo incluye en su lista de las 100 figuras más destacadas de la vida pública mundial y unos de los 5 latinoamericanos más influyentes.

Carlos Gaytan

Es uno de los chefs mexicanos más exitosos en el extranjero gracias a su determinación y talento.

Gaytán se se mudó a Chicago con tan solo 20 años de edad, dejando su tierra natal, Huitzuco, en Guerrero. Comenzó como lavaplatos y poco a poco fue escalando hasta convertirse en un famoso chef.

En 2013 se convirtió el primer mexicano en obtener una estrella Michelin por su trabajo en el restaurante Mexique.

Emmanuel Lubezki

Conocido en el mundo cinematrográfico como El Chivo, es director, productor y fotógrafo. A lo largo de su carrera ha recibido diversos premios como el Ariel, un ASC Award, un Premio Coral y tres premios Oscar. Trabajó para filmes como Gravity, Birdman y The Revenant, al lado de Gonález Iñárritu y Alfonso Cuarón.

También ha trabajado con directores como Tim Burton, Michael Mann y los hermanos Coen, entre otros.

