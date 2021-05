“A los muertos los juntaron en mis piernas”: estrujante testimonio de Tania Lezama, la sobreviviente de 15 años de la tragedia en L12

Video: Arturo Islas Allende / Facebook.

Tania lezama, la adolescente de 15 años que sobrevivió tras la caída del vagón en que viajaba del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro en la Ciudad de México, ya dio su testimonio sobre la tragedia y narró cómo logró sobrevivir a pesar de tener fractura de piernas y cadera.

La joven viajaba con su hermana mayor, Nancy de 22 años, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar, cuando colapsó la trabe con los dos últimos vagones del Metro donde viajaban de la Línea 12, entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la alcaldía Tláhuac, ambas viajaban a casa tras venir de una cena con el novio de la joven mayor.

Tania narró en un video: “fue muy feísimo, yo quería buscar a me hermana…, todas las personas cayeron en mí, los muertitas los iban juntando en mis piernas. Un señor que sí podía caminar me ayudó porque los policías nada más andaban tomando fotos, se subían arriba de mi cintura y yo gritaba del dolor.

Desde el hospital privado en el que se encuentra recuperándose de las lesiones y fracturas que sufrió, recordó que el vagón en el que viajaba se encontraba casi lleno y viajaban todo tipo de personas, embarazadas, parejas y ancianos.

“Una embarazada me pedía auxilio, pero yo no me podía mover de las piernas, cuando el metro se estaba cayendo más yo gritaba por ayuda, había unos tubos que se desoldaron y con ellos me fui jalando hacia arriba (ya que el vagón estaba casi horizontal). El señor que me sí podía caminar me ayudó y pidió a los bomberos que le lanzaran una manguera, con esa me agarré muy fuerte y me jalaron, un señor me amarró de las axilas y me sentaron en un asiento del metro y me sacaron por la ventana de emergencias”.

El video fue difundido por el activista Arturo Islas, quien desde el inicio de la tragedia brindó su apoyo económico a la familia para comprar los medicamentos, artículos para la operación y el hospedaje de la mamá cerca del hospital donde su hija se encontraba.

“Yo no me podía mover, los policías pasaban por en medio de mi cintura, mi cuello quedó entre medio de las puertas, unos bomberos me ayudaron a salvarme cuando abrieron con pinzas”, abundó.

Nancy y Tania Lezama, de 22 años y 15 años viajaban en el vagón siniestrado, tras la caída ambas se buscaban en la oscuridad pero Nancy murió debido a los golpes Foto: Facebook /jorge.lezaama

La joven explicó que su familia no quiso decirle que su hermana había muerto, por lo mal que ella estaba al no saber si le amputarían las piernas o si volvería a caminar, no querían darle más preocupaciones: “no me dijeron porque estaba entre la vida y la muerte y con una hemorragia muy fea”.

“Los doctores me gritan”: Tania Lezama

La sobreviviente denunció que este viernes ya la querían dar de alta en el hospital a pesar de que no puede moverse y el dolor suele ser insoportable.

“Llevo dos operaciones, ma falta la de mi coxis y de la pelvis, ya este viernes me quieren dar de alta y no puedo ni mover los pies, los doctores se enojan, me regañan y me gritan que porqué no muevo mis pies, que ya llevo mucho tiempo aquí para no lo haga, me gritan muy feo y luego no me quieren poner medicamento para el dolor, en las noches lloro porque me duelen mucho mis fierros que tengo, mi panza, les digo que tengo mucho dolor y no me quieren dar más medicamentos, no se me me hace justo”.

Vecinos fueron los primeros que fueron a su rescate, consiguieron escaleras y treparon para tratar de sacarlos hasta que llegaron los rescatistas y la policía Foto: (Valentina ALPIDE / AFP)

“Tania le sugirió a su hermana Nancy que se fueran en camión, que no se fueran en metro”, reveló también Cristal “Pero Nancy le respondió que no, que ya estaban ahí, que se fueran en metro”. La joven no quiere dormir porque se le vienen a la mente las imágenes de lo ocurrido una y otra vez.

La madre de Nancy (QEPD) y Tania Lezama, comenta que su hija Tania no recibió ninguna intervención tras quedar con la columna rota, hemorragia interna y fractura en el cráneo días después del incidente.

“Tiene hemorragia interna, dicen que no la pueden operar porque se puede desangrar además que no tienen material que yo lo comprara, necesitas clavos, no podemos pagarlo”, dijo la madre de ambas el día después de la tragedia.

“Fuimos a cenar y la fui a dejar al Metro”: Enrique, novio de Nancy

El novio de Nancy lloró al reconocer el cuerpo de su novia entre los muertos de la tragedia Foto: (Twitter unatalclara)

La noche de este 3 de mayo, Nancy Lezama (22) y su hermana Tania (15) se despidieron de Enrique, novio de Nancy, antes de abordar el Metro de la Línea 12 con dirección hacia Tláhuac.

Enrique las había invitado a cenar e incluso se había ofrecido acompañarlas de regreso a su casa, pero Nancy le dijo que no era necesario porque ya la acompañaba su hermana. Él les hizo caso, se despidió, y se fue por su cuenta. Minutos después ocurrió una tragedia que conmocionó al país entero.

“Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al metro, al llegar a mi casa supe del accidente del metro y después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, exclamó Enrique la mañana siguiente en las afueras de la Agencia 44 del Ministerio Público de Iztapalapa.

