Tania Lezama tiene 15 años y aún no sabe que su hermana Nancy murió en la Línea 12: podría perder las piernas

Nancy y Tania Lezama, de 23 años y 15 años viajaan en el vagón siniestrado, tras la caída y antes de morir la hermana mayor buscó a la menor entre la oscuridad Foto: Facebook /jorge.lezaama

La familia Lezama nunca olvidará la noche del 3 de mayo, cuando Nancy de 23 años y Tania de 15, cayeron en los vagones de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, entre las estaciones Tezonco y Olivos, cuando ambas viajaban a casa tras venir de una cena con el novio de la joven mayor.

Tras el percance Nancy murió y Tania podría ser amputada y perder las piernas o en el mejor de los casos nunca podría volver a caminar. Pero la tragedia no para, Tania está hospitalizada y aún no sabe que su hermana Nancy murió, no quieren decirle por temor a que se agrave su salud.

Los familiares han dado detalles de los últimos momentos de Nancy donde con las pocas fuerzas que le quedaban trató de buscar y proteger a su hermana menor, tras ser abruptamente separadas cuando la trabe colapsó y el vagón donde iban cayó.

La chica quiso tomarse de los pasamanos sin embargo resultó inútil y ella también cayó atravesando una de las ventanas del vagón al exterior y golpeándose la cabeza. Sobre los escombros, buscó incorporarse, pero no pudo porque comenzó a sentir pisadas sobre su cuerpo.

Nancy tenía 23 años y tras su jornada laboral se reunió con su novio y su hermana menor para ir al cine pero mejor prefirieron cenar antes de ir a casa y padecer la tragedia (Foto: Facebook/jorge.lezaama)

Las piernas que la presionaban contra los escombros pertenecían a policías y otras personas que, casi de inmediato, comenzaron a intentar rescatar a los pasajeros que se encontraban malheridos en el interior.

Tania escuchó su teléfono sonar entre el caos. Al responder, notó del otro lado la voz de su hermana Nancy, a quien había perdido justo en el momento de que los dos carros se desplomaran sobre la avenida Tláhuac. “Ella escuchó la voz de su hermana”, explicó Cristal al portal de Univisión.

Sin embargo, repentinamente todo a su alrededor quedó a oscuras y Tania no escuchó más a su hermana a través del teléfono.

Tania aún no sabe que Nancy murió y la joven puede perder las piernas (Foto: Facebook / @TlahuacDenunciometr0)

Al estar todo en penumbra Tania palpó a su alrededor para buscar cómo incorporarse y buscar a Nancy, pero encontró tejidos cerebrales de un pasajero que yacía junto a ella. La chica que iba a celebrar una pequeña fiesta de 15 años el próximo fin de semana entonces no pudo más y perdió el conocimiento.

“Tania le sugirió a su hermana Nancy que se fueran en camión, que no se fueran en metro”, reveló también Cristal “Pero Nancy le respondió que no, que ya estaban ahí, que se fueran en metro”. la joven no quiere dormir porque se le vienen a la mente las imágenes de lo ocurrido una y otra vez.

La madre de Nancy (QEPD) y Tania Lezama, comenta que su hija Tania no recibió ninguna intervención tras quedar con la columna rota, hemorragia interna y fractura en el cráneo días después del incidente.

CIUDAD DE MÉXICO 04MAYO2020.- La madre de Nancy y Tania las buscó desde el primer momento y tras horas de peregrinar encontró a Tania en un hospital, pero Nancy estaba desparecida, horas después se enteró que por desgracia Nancy había muerto FOTO: ROGELIO MORALES /CUARTOSCURO

“Tiene hemorragia interna, dicen que no la pueden operar porque se puede desangrar además que no tienen material que yo lo comprara, necesitas clavos, no podemos pagarlo”, dijo la madre de ambas.

“Fuimos a cenar y la fui a dejar al Metro”: Enrique, novio de Nancy

La noche de este 3 de mayo, Nancy Lezama (22) y su hermana Tania (15) se despidieron de Enrique, novio de Nancy, antes de abordar el Metro de la Línea 12 con dirección hacia Tláhuac.

Enrique las había invitado a cenar e incluso se había ofrecido acompañarlas de regreso a su casa, pero Nancy le dijo que no era necesario porque ya la acompañaba su hermana. Él les hizo caso, se despidió, y se fue por su cuenta. Minutos después ocurrió una tragedia que conmocionó al país entero.

“Mi Nancy, me dio mi último beso, fuimos a cenar y la fui a dejar al metro, al llegar a mi casa supe del accidente del metro y después de muchas horas de buscarla por hospitales, me enteré que había fallecido”, exclamó Enrique la mañana siguiente en las afueras de la Agencia 44 del Ministerio Público de Iztapalapa.

El rostro de Enrique lamentándose por la muerte de su novia afuera de la agencia del MP recorrió como pólvora las redes sociales. La cineasta Clara A. Hernández capturó el momento en el que lo invadió la tristeza, tras enterarse que su novia no había sobrevivido al fatídico accidente.

Durante las primeras horas del incidente, Humberto, el padre de ambas, señaló a la prensa que no las habían encontrado a pesar de que habían recorrido la mayoría de los hospitales donde fueron ingresados las personas heridas.

De inmediato los vecinos y transeúntes corrieron a ayudar a los sobrevivientes a salir, muchos estaban golpeados y otros en shock

“Las autoridades no nos dicen nada. Nos mandan a los hospitales y a que busquemos en internet los nombres de las víctimas, pero ya recorrimos todos los hospitales y nada. En Locatel, nada”, declaró a los medios.

Ante este calvario, Jorge lanzó una campaña de búsqueda de las jóvenes a través de redes sociales, compartiendo sus señas particulares.

Gracias a ello y a los medios que ayudaron a difundir, se viralizó y cerca de la 01:00 de la madrugada (tiempo del centro de México) Tania fue localizada en el hospital de Xoco, en Coyoacán, donde todavía se encuentra en estado grave con fractura de columna, hemorragia interna y fractura de cráneo.

SEGUIR LEYENDO: