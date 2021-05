“Saliste a trabajar… yo me encargaré de mis hermanos”: despiden a Araceli, la víctima mortal 26 del colapso del Metro

Araceli tenía 52 años, era servidora pública y el pasado lunes ella regresaba a casa de sus labores administrativas en el Campo de tiro de Balbuena (Foto: Facebook Bieber Marvin)

Araceli Linares Xiquez, de 52 años, falleció este viernes, es la víctima mortal número 26 del colapso de dos vagones del Metro de la Línea 12, en la Ciudad de México, que además dejó a más de 70 personas heridas.

La mujer fue hospitalizada en el hospital de de Tláhuac del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) desde el 3 de mayo, el día del derrumbe, fue identificada por sus familiares la mañana del martes.

Uno de los hijos de Araceli Linares compartió en su cuenta de Facebook un mensaje dedicado a su madre.

“Mamita hermosa, no hay palabras para describir en este momento el vacío que me dejas, pero lo que me reconforta es que pude despedirme de ti y hacer que te fueras sin preocupaciones. No te preocupes por mis hermanos, yo me encargaré de ver por ellos, así como veía por ti”, escribió.

Por su parte su otra hija mayor le dedicó una emotiva despedida:

“Saliste a trabajar para seguir dándole sustento a tus cachorros y no regresaste, nunca creí verte en un hospital, nunca me pasó por la cabeza que te perdería a tu corta edad, tenías 52 años y te quedaba una vida por delante. Teníamos que festejar tu cumpleaños atrasado y el día de las madres, tenías que regresar a ver si habíamos terminado los deberes en casa, tenías que llegar a cenar enmoladas.

”Tú eras mi Esperancita y yo tú míster araña pero tú nos enseñaste a estar unidos mis hermanos y yo, poco a poquito nos preparaste para el momento en el que no te volveríamos a ver aunque nunca se termina de enseñar como dejarte ir. Pude despedirme de ti mamita y hacerte saber que estuve contigo hasta el último momento y pude agarrar tu manita y decirte las cosas que tú bebé está aprendiendo a hacer y por él vamos a ver Marvin y yo ma, lo vamos a criar como lo hiciste tu con nosotros, vamos a hacer que te sientas más que orgullosa de nosotros y ya estás al lado de tu mami y nos van a cuidar juntas desde el cielo. No es un adiós mami es un hasta luego, nos volveremos a ver ma”, escribió la hija mayor de Araceli.

Debido al incidente, Araceli tuvo lesiones graves en la cabeza y aunque hasta el jueves su estado era estable, el viernes sufrió un preinfarto, lo cual agravó su situación.

Durante los días que Araceli estuvo internada, solo pudieron hablarle a través de videollamadas. Esto debido a que el hospital Tláhuac del ISSSTE estaba adaptado para recibir a pacientes con COVID-19.

Araceli era servidora pública y el pasado lunes ella estaba regresando a casa de sus labores administrativas en el Campo de tiro de Balbuena. La familia afirmó que a la mujer le faltaba poco tiempo para jubilarse, no obstante, el proceso se retrasó debido a la pandemia.

Por lo pronto, la familia se encuentra en espera que las autoridades les apoyen, pues no les ayudaron durante la hospitalización de Araceli.

A partir de las 21:00 horas, el micrositio creado para informar sobre el estado de las víctimas, se actualizó con el número de decesos en 26, además, el sitio informa que aún hay 33 personas hospitalizadas.La Jefa de Gobierno capitalina, Claudia Sheinbaum Pardo, prometió a las familias de las víctimas del colapso del Metro que su administración llegará “al fondo” de la investigación, a la ciudadanía le prometió resolver el problema de la movilidad.

“A los habitantes de Tláhuac y de la Ciudad les quiero decir que vamos a llegar al fondo de la investigación y también vamos resolver de fondo la movilidad y seguridad de los tratados de la Línea 12”, expuso la mandataria en un video difundido esta noche en sus redes sociales.

Sheinbaum aseguró que no dejarán solas a las familias afectadas por el incidente del 3 de mayo.

“A todas las familias: mi más sentidas condolencias, a ellas, a ellos, como a todos los heridos quiero decirles que no los vamos a dejar desamparados; compartimos su dolor y no los vamos a dejar solos”, aseguró Sheinbaum Pardo.

