Tarjetas a cambio de votos: una treta común en las elecciones

El pasado 10 de mayo la Fiscalía General de la República (FGR) informó que abriría carpetas de investigación en contra de los candidatos a la gubernatura de Nuevo León Samuel García, de Movimiento Ciudadano (MC), y Adrián de la Garza, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por supuestos delitos electorales.

De acuerdo con el comunicado de la dependencia, el primer imputado podría estar incurriendo “hechos presuntamente delictivos que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

En tanto, el segundo es indagado por condicionar el voto femenino con una “Tarjeta Rosa”, lo cual iría en contra de lo estipulado en la Constitución Política, la Ley General en Materia de Delitos Electorales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Cabe resaltar que esta acusación surgió luego que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, exhibiera durante una mañanera que el partido tricolor estaría entregando estos plásticos para conseguir votos a favor de Adrián de la Garza.

Sin embargo, la realidad es que De la Garza no es un caso aislado, pues se conoce de abanderados de otros partidos políticos, incluyendo Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quienes también han ofrecido tarjetas con beneficios o planes de apoyo que condicionan directa o indirectamente el voto de la ciudadanía - en su mayoría de las mujeres - para los comicios del 6 de junio.

Jorge Carlos Ramírez Marín / PRI

El mismo día en que la Fiscalía anunció la acción en contra de De la Garza, Jorge Carlos Ramírez Marín, candidato del PRI por la alcaldía de Mérida, presentó su propuesta “Poder Mérida” en la que se incluye el programa piloto de la Tarjeta M, con la cual se entregaría un apoyo de mil 200 pesos bimestrales a madres de familia que no cuenten con ningún ingreso económico.

Con el objetivo de incentivar el emprendimiento en las mujeres, “Poder Mérida” también ofrecería créditos para el emprendimiento, acceso a estancias infantiles con horario laboral, transporte seguro para esta población y cero impunidad a la violencia.

Ricardo “El Pollo” Gallardo / Partido Verde Ecologista de México (PVEM)

Ricardo El Pollo Gallardo, candidato de la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT) a la gubernatura de San Luis Potosí, ha entregado las llamadas “Tarjetas cumplidoras”, así lo denunció un usuario mediante un video en Twitter.

En la grabación se muestra que el plástico viene fuertemente adherido en un folleto. En éste se especifica que se tendrá acceso a los programas y becas que el Gobierno otorgaría a partir del 26 de septiembre, entre los cuales se menciona: becas alimentarias; vales para uniformes, zapatos y útiles escolares, y pensión económica a adultos mayores, discapacitados, mujeres embarazadas. Cabe resaltar que la tarjeta tiene una leyenda en su reverso que dice “Actívala este 6 de junio”.

“Tiene un pegamento que yo creo que no sé con que se quite o con que solvente se tiene que quitar porque obviamente no va a servir. Pero miren con qué te enganchan ‘Actívala el 6 de junio’. Osea que este 6 de junio tienes que votar con este cabrón para que te llegue. Eso es fraude amigos. No se dejen engañar y denúncielo”, dijo el usuario.

Clara Luz Flores / Morena

La candidata de Morena, Clara Luz Flores, quien contiende junto al priista Adrián de la Garza y Samuel García por la gubernatura de Nuevo León, también fue señalada en redes por su plan de apoyo a las mujeres de Nuevo Léon, esto luego de la controversial declaración de AMLO en la mañanera.

Esta iniciativa fue duramente criticada ya que una de las acciones concretas que la conforman se incluye la Tarjeta Nuevo León que estaría dirigida principalmente a “las mujeres en condiciones de vulnerabilidad económica”.

Otras propuestas que también incluye su plan son los programas de créditos y micro-créditos para impulsar el emprendimiento, seguro médico para las mujeres, apoyos económicos y acompañamientos para quienes ejerzan home office.

Carlos Lomelí y Luis Michel / Morena

De igual manera, otros militantes del partido que llevó a López Obrador a la presidencia han promovido tarjetas con apoyos económicos, se trata de los candidatos jaliscienses Carlos Lomelí y Luis Michel Rodríguez, para las presidencias de Guadalajara y Puerto Vallarta respectivamente.

El pasado 6 de mayo, se captó en un video a promotores de la campaña de Michel Rodríguez informando que, para obtener el beneficio, es necesario registrarse con su identificación oficial. De esa manera, mencionan, serán acreedores a un apoyo económico que va de los 2 mil hasta 4 mil pesos bimestrales, como parte del programa a ciernes “Familia Segura”; aseguran que el monto se otorgaría a partir del 15 de junio.

Por su parte, en un evento del día de las madres, Lomelí prometió que si logra la presidencia, restablecería el apoyo a jefas de familia. El dinero que corresponda a éste se podrá obtener a través de una tarjeta que incluirá descuentos en productos en la canasta básica.

Víctor Romo / Morena

Finalmente, Víctor Hugo Romo, quien busca la reelección como alcalde de Miguel Hidalgo en CDMX también por el partido guinda, ha promocionado en su campaña la Tarjeta Violeta, a la cual calificó como “la política pública más relevante en la atención, protección y apoyo a las mujeres”.

Esta propuesta, declaró el funcionario, permitirá a las mujeres de la demarcación acceder a empleos dignos y capacitación, derecho a la salud reproductiva y preventiva, guarderías de servicio gratuito, asesoría jurídica digital y presencial con abogadas de “Ola Violeta”, asistencia alimentaria y nutricional y gratuidad en actividades deportivas y culturales.

En un primer momento, la tarjeta se otorgará a mil mujeres de las zonas más vulnerables, sin embargo, declaró que el objetivo - si gana la reelección - será brindárselas a las 170 mil mujeres y niñas de la alcaldía.

