“Culpable de ir arriba en las encuestas”: así respondió Samuel García a las acusaciones por fraudes electorales

(Foto: Cuartoscuro)

Luego de que la noche de este lunes 10 de mayo se informara que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación contra Samuel García por supuestos delitos electorales, el candidato de Movimiento Ciudadano (MC) al gobierno de Nuevo León decidió posicionarse en el tema y aclarar algunos aspectos.

A través de redes sociales, García Sepúlveda reiteró que su postura seguirá siendo la misma desde que comenzó a ser notificado sobre el caso.

“Sobre el comunicado emitido el día de hoy por la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, reitero que mi postura es la misma que he sostenido desde que comencé a recibir ataques a diestra y siniestra”, escribió Samuel en su cuenta de Twitter.

De igual forma, el político de MC dijo que no tiene ningún problema si en algún momento es citado a declarar, ya que según él es un candidato limpió que no debe ponérsele en duda, pues no tiene nada que temer.

Afirmó que su único delito es ″ ir arriba en las encuestas”.

Movimiento Ciudadano condenó la guerra sucia orquestada por Morena y el PRI contra Samuel García (Foto: Cortesía / MC)

“El día que una autoridad competente me requiera, me presentaré para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas”, añadió en su cuenta de Twitter.

“Asimismo, se han recibido denuncias diversas, la última de las cuales proviene de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en contra de Samuel “G”, candidato a la gubernatura del estado de Nuevo León; de su padre Samuel “G”; de su esposa Mariana “R”; y del padre de ésta, Jorge “G”; por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”, indicó el mismo comunicado respecto a la candidatura del militante del partido naranja.

Sin embargo, cabe señalar que esto ya lo había señalado Gibrán Ramírez, quien el pasado 20 de abril subió un video a redes sociales en el que aseguró que si el Instituto Nacional Electoral (INE) promueve una contienda limpia y con apego a derecho, le debería de quitar la candidatura a Samuel García.

Samuel García

Esto porque el periodista Jorge Armando Rocha, dio a conocer un video donde Samuel García dice que de los más de 20 millones de pesos reportados en su campaña, la mayor parte son “aportaciones privadas hechas por él, por su mamá y por sus hermanos; que el partido Movimiento Ciudadano apenas le habría dado 1.5 millones de pesos”, indicó el doctor en ciencias políticas.

Al respecto, señaló un pragmatismo inequitativo en el órgano electoral, mismo que le permitió plantear la posibilidad de que no tocarán a García Sepúlveda, pues afirmó que “si al contrario de este criterio, muestran más apego por su talante aristocrático, el que les permite no actuar de acuerdo a la constitución, como lo hacen, por ejemplo, cuando desacatan lo estipulado respecto a los salarios máximos que les impediría ganar más que el presidente de la república, es muy probable que dejen pasar esto”.

Finalmente, la intervención de la Fiscalía plantea otro nivel de seguimiento al caso de los contrincantes que rebasaron recientemente a Clara Luz Flores, candidata de Morena a la gubernatura de Nuevo León, en cuanto a la preferencia electoral, por lo que el INE no tendría injerencia en el proceso.

