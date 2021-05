“No soy igual”: Salinas Pliego se comparó con Slim y Bezos

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha causado polémica en más de una ocasión por sus declaraciones en redes sociales (Foto: Twitter / @RicardoBSalinas)

En su cuenta de Twitter, el empresario Ricardo Salinas Pliego explicó a los usuarios de esta red social, cuáles son las diferencias entre la desigualdad y la pobreza, y aseguró que ambos fenómenos sociales no tienen relación entre sí.

“La desigualdad es algo innato, todos somos diferentes y eso nos hace especiales. La pobreza y la desigualdad no tienen que ver una con la otra, si yo me comparo con Jeff Bezos o Slim… no soy igual a ellos, pero eso no me hace menos, me hace desigual y no me molesta”, tuiteó el también fundador y dueño de Grupo Salinas, conglomerado empresarial que reúne distintas compañías que también forman parte de su patrimonio.

Las reacciones de los usuarios de esta red social no se hicieron esperar y varios internautas arremetieron en su contra mediante comentarios en los que señalaron que el empresario se ha “aprovechado” de la desigualdad y de las necesidades de quienes se encuentran en situación de pobreza. Además, hubo quienes apuntaron que la desigualdad les resulta “criminal” debido a que “los de abajo” viven bajo condiciones de vida muy precarias que les imposibilita tener una vida digna.

El empresario aseguró que él también está en condición de desigualdad si se compara con Jeff Bezos o Carlos Slim (Foto: Twitter/ @RicardoBSalinas)

Ante esto, Salinas Pliego respondió los comentarios preguntándole a los usuarios cuáles eran las acciones que han realizado para revertir la situación de pobreza y desigualdad mientras, a su vez, aprovechó para promocionar sus compañías mencionando que él les provee de educación, crédito, apoyos, ayuda, movilidad y “muchas otras cosas más” a través de tiendas Elektra, Banco Azteca, Plantel Azteca e Italika, su marca de motocicletas.

Asimismo, el empresario afirmó que es “una de las mejores opciones” debido a que 30 millones de mexicanos piensan que sus productos son la mejor opción para ellos y que los utilizan para “vivir mejor” y “salir adelante”. Además, el polémico magnate se burló de un usuario que aseguró que su riqueza y la del empresario Carlos Slim se vio favorecida gracias a Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México y posteriormente respondió con el comentario de “usted no puede ni comprar un carro jajaja” a otro internauta que lo cuestionó sobre la compra de Twitter luego de la pelea que sostuvo con el comediante Chumel Torres.

Cabe destacar que Ricardo Salinas Pliego ha sido objeto de polémicas en más de una ocasión por sus declaraciones en redes sociales, donde ha sostenido peleas con quienes comentan sus publicaciones, incluyendo a figuras públicas como el diputado morenista Gerardo Fernández Noroña, con quien tuvo una acalorada discusión hace algunas semanas

Ricardo Salinas Pliego amenazó con cerrar Proceso (Foto: Twitter / @RicardoBSalinas)

Además, una de las últimas controversias que desató el empresario ocurrió el pasado primero de mayo, cuando Ricardo Salinas Pliego amenazó con el cierre del semanario Proceso, una de las revistas de periodismo de investigación más importantes de México.

Esto ocurrió luego de que el empresario demandara al medio informativo por daño moral tras la publicación de un reportaje en el que se presume que hay una red de corrupción entre el dueño de Grupo Salinas, Banco Azteca, PEMEX (Petróleos Mexicanos), Grupo Fertinal y el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

En este contexto, el domingo dos de mayo en el semanario se publicó una nota titulada Demanda de Banco Azteca vs. Proceso: un juez parcial y un expediente alterado, en la cual se narra el pleito legal que está a punto de ganar el también dueño de TV Azteca. Tras esta publicación, el empresario realizó una encuesta a través de Twitter en la que preguntó a los internautas cuál era el mejor destino para Proceso una vez que ganara la demanda. Las opciones fueron las siguientes: “Cierro la revistucha”, “La hago como tvnotas” y “Los despido uno por uno”.

