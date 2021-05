Qué se siente ser multimillonario, según Ricardo Salinas Pliego

El presidente de Grupo Salinas afirmó que ser millonario le ha permitido tener un mayor acceso al arte, la cultura y la literatura (Foto: Instagram/ @ricardosalinas)

Ricardo Salinas Pliego es el tercer hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim Helú y Germán Larrea Mota Velasco, también conocido como el “rey del cobre” debido a sus negocios relacionados con la minería e industrias extractivas. De acuerdo con Forbes, la fortuna de Salinas Pliego asciende a los 12 mil 520 millones de dólares.

El magnate es fundador y presidente de Grupo Salinas, un conglomerado de compañías pertenecientes a distintos giros, como las telecomunicaciones, el entretenimiento, los servicios financieros y el comercio minorista o retail. Todos estos negocios han permitido a Salinas Pliego colocarse en las primeras posiciones del ranking de los hombres más ricos de México desde hace ya varios años.

En su entrada de blog oficial, el también dueño de TV Azteca aseguró que, tras la publicación de los famosos listados de Forbes, en más de una ocasión le han realizado la siguiente pregunta: “¿qué se siente ser billonario?”, a la cual ha contestado tajantemente que “no se siente nada”.

Ricardo Salinas Pliego actualmente es el tercer hombre más rico de México, solo por detrás de Carlos Slim y Germán Larrea (Foto: Instagram/ @ricardosalinas)

Añadió que, si lo que se desea es conocer sobre cómo se llega a esa posición económica, lo más recomendable es leer el libro titulado The Snowball: Warren Buffett and the Business of Life, escrito por la autora estadounidense y ex analista de seguros, Alice Schroeder. Explicó que detrás de este libro autobiográfico de uno de los hombres más ricos del mundo, se puede conocer otra faceta de Warren Buffett, en la que “hay un hombre sencillo con una curiosidad enorme y una gran pasión por la lectura y las relaciones personales enriquecedoras”.

En este sentido, Ricardo Salinas reconoció que el dinero le ha dado un mayor acceso a las artes y a la cultura, así como a la literatura, sin dejar de lado las adquisiciones materiales. Sin embargo, añadió que “nada de eso es garantía de felicidad” y apuntó que le parece curioso el culto que actualmente gira en torno a la riqueza y a la abundancia de bienes materiales, ya que es necesario que ésta vaya acompañada de virtudes como la inteligencia, el trabajo y la generosidad para lograr las metas y objetivos planteados previamente.

El empresario aseguró que le produce curiosidad el "culto" que gira en torno a la riqueza (Foto: Henry Romero/ REUTERS)

“Es curioso cómo en nuestros tiempos, muchas personas son célebres por el sólo hecho de ser ricos, cuando en el pasado se consideraban otros aspectos como la sabiduría o la valentía para obtener este estatus”, señaló el dueño de Grupo Salinas en su entrada de blog.

Asimismo, criticó la concepción que gira en torno a la posesión de dinero como la principal motivación de cualquier empresario, pues desde su perspectiva el dinero únicamente es un medio utilizado por los magnate para lograr sus verdaderos objetivos y recomendó no enfocarse solo en cuestiones monetarias dentro de cualquier empresa, ya que los resultados podrían no ser los deseados y se corre con el riesgo de fracasar.

En su blog, Ricardo Salinas Pliego comparte entradas donde expresa sus opiniones sobre temas coyunturales, asuntos biográficos, en materia de emprendimiento, finanzas, economía y también sus reflexiones sobre aquellas lecturas que han marcado su trayectoria empresarial.

En redes sociales, el millonario mexicano atacó al INE por quitarle a los ciudadanos el derecho de votar y ser votados (Foto: Twitter/ @RicardoBSalinas)

La penúltima entrada fue publicada el pasado 29 de marzo, en la cual arremetió en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) y aseguró que el órgano electoral “debe morir”, ya que no se ha preocupado por innovar el sistema de votación por medio de papeletas, convirtiéndose así en un instituto “obsoleto, arbitrario, caro y sesgado”.

Tales declaraciones causaron polémica entre los usuarios de Twitter, ya que algunos usuarios afirmaron que su artículo de opinión fue compartido en las sucursales de Banco Azteca, sin embargo, el empresario desminitió lo comentado en redes sociales y señaló que la entrada de blog fue proyectada en el corporativo de Grupo Salinas y no en los establecimientos de servicios financieros.

SEGUIR LEYENDO: