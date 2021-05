Entre fake news y confusión: la verdad detrás de la vacunación a mujeres embarazadas

Mujeres embarazadas acudieron al Hospital Materno Infantil para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 (Foto: Cuartoscuro/Omar Martínez)

La Secretaría de Salud (SSa) informó ayer que las mujeres mayores de 18 años que estén embarazadas podrán registrarse para recibir la vacuna contra COVID-19, sin embargo comenzaron a circular rumores.

El primero relacionado al CURP y que algunas mujeres sin estar gestando se estaban aprovechando para registrarse. El otro que señaló que todas las féminas mayores de edad comenzarían a recibir el antígeno. El tema relacionado al CURP tomó tanta fuerza que la tarde de este 12 de mayo se hizo tendencia en Twitter.

Los usuarios señalaron que cuando inició el registro de adultos mayores de 60 años, al ingresar el CURP, el sistema inmediatamente detectaba a los que no tenían la edad permitida negándoles el registro; sin embargo ahora que la única condición es ser mujer mayor de edad muchas están mintiendo para ser vacunadas.

“Oigan, no sean culer*s, no metan su CURP al registro de mujeres embarazadas para la vacuna si no están embarazadas. Si se les está dando prioridad a ellas es por algo”, señaló una usuaria.

Ya que el sistema solo pide el CURP y no requiere ningún comprobante de embarazo, prácticamente cualquier persona puede registrarse.

“Neta no sean culer*s, si dice ESTOY EMBARAZADA es porque sólo aplica para embarazadas, para qué meter su CURP y hacer su registro cuando no lo están? Dejen de entorpecer el proceso y quererse aprovechar de esto, tantita madre”, apuntó otra cibernauta.

No obstante, otros internautas notaron que incluso siendo varones y fuera del rango de edad (mayores de 50 años) el sistema dejaba hacer el registro, por tal motivo bromearon con que quizá aparecerán hombres en las filas de embarazadas.

Dicha situación dio paso a que circulara información falsa que decía que todas las mexicanas, siempre y cuando fueran mayores de edad, podían registrarse al sistema de la Secretaría de Salud para ser vacunadas.

“Ya está abierto el portal de vacunación para mujeres de 18 a 50 años”, señalaba el mensaje que circuló en redes sociales.

¿Cuál es la verdad?

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell aseveró que dicha información es falsa y que solo se debe confiar en los canales oficiales de la dependencia.

“El registro para la vacunación contra #COVID19 solo está abierto para embarazadas a partir de 18 años y personas de 50 a 59 años. Lo relacionado con el Plan Nacional de Vacunación se difunde en canales oficiales del gobierno federal”, apuntó.

Aunado a que la página oficial de registro no solicita otro comprobante, las autoridades han indicado que cuando las mujeres asistan a inocularse no les solicitarán ningún documento adicional relacionado a su embarazo, es decir, confiarán en su honestidad.

En ese sentido las autoridades sanitarias han llamado a la población a “esperar su turno en la fila”, al igual que lo han hecho otras personas.

Dan luz verde para que embarazadas puedan vacunarse

Las mujeres embarazadas a partir de la novena semana de gestación podrán ser vacunadas contra COVID-19 en México.

Durante la conferencia de prensa matutina de 11 de mayo que encabezó el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ante el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, López Ridaura señaló que atendiendo la recomendación del Grupo Técnico Asesor de Vacunación (GTAV), autoridades sanitarias federales decidieron incluir en el plan de vacunación a las mujeres embarazadas.

Las mujeres embarazas mayores de 18 años pueden realizar el pre registro en vacunacovid.gob.mx, donde también encontrarán información relacionada con vacunación. Cualquier síntoma que presenten durante los 30 días posteriores a la inmunización se puede reportar en vacunacovid.gob.mx y en el 800-0044-800.

