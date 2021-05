WhatsApp: esta es la razón por la que no eliminará cuentas de quienes no acepten términos y condiciones

La polémica sobre los términos y condiciones de WhatsApp continúa (Foto: REUTERS/Dado Ruvi)

El próximo 15 de mayo los nuevos términos y condiciones de WhatsApp entrarán en vigor, sin embargo, contrario a lo que se había dicho, las cuentas de los usuarios que no las acepten seguirán funcionando.

Pese a que la plataforma anunció que quienes no estuvieran de acuerdo no podrían seguir usando el servicio, dio marcha atrás y no aplicará ningún tipo de restricción a quienes no admitan las nuevas medidas de privacidad.

De este modo, aunque los usuarios no hayan aceptado los recientes términos y condiciones de WhatsApp podrán seguir enviando y mandando mensajes de texto, audio, así como realizar y recibir llamadas o archivos multimedia.

Usuarios podrán seguir usando WhatsApp aunque no acepten términos y condiciones (Foto: Chris Ratcliffe/Bloomberg)

“Pasamos los últimos meses proporcionando más información acerca de nuestra actualización a los usuarios alrededor del mundo. Durante este tiempo, la mayoría de las personas que han recibido la actualización la han aceptado, y WhatsApp continúa creciendo. Sin embargo, para aquellos que aún no han tenido oportunidad de aceptar la actualización, sus cuentas no serán eliminadas ni perderán funcionalidad el 15 de mayo. Continuaremos ofreciendo recordatorios para estos usuarios dentro de WhatsApp en las próximas semanas”, dijo un vocero de WhatsApp a Infobae.

Cabe recordar a los usuarios que aunque acepten las nuevas condiciones:

*La privacidad y seguridad de tus mensajes y llamadas personales no cambian, ya que se encuentran protegidos por el cifrado de extremo a extremo. Los creadores de la app, aseguraron que no cambiarán esa medida de seguridad, para mayor seguridad.

*La función de la app es mensajear, por lo que todo lo que se comparte con los amigos y familiares quedará entre ellos.

WhatsApp es la plataforma de mensajería con más usuarios (Foto: Cuartoscuro)

*Mantendrá la protección de esas conversaciones personales con la aplicación del cifrado de extremo a extremo, es decir, ni WhatsApp ni Facebook puedan ver esos mensajes privados.

*No habrá registros de los contactos a quienes cada persona llama o envía mensajes.

*Tampoco pueden ver las ubicaciones que envíe ni compartir contactos con Facebook.

Los cambios incluyen lo siguiente:

-Habilitación del servicio de atención al cliente: Para las personas es muy útil poder chatear con las empresas a fin de hacer preguntas y compras o para obtener información importante, como los recibos de compras. Por lo tanto, se simplificará el proceso a la hora de chatear con negocios que podrían usar los productos para empresas de Facebook.

WhatsApp forma parte del conglomerado de empresas de Mark Zuckerberg (Foto: Archivo)

Con el fin de dar respuesta a sus clientes, algunas empresas necesitan servicios de alojamiento web, seguros que Facebook tiene planeado ofrecer. Cuando una empresa use este servicio, se indicará de forma clara en el chat para que pueda decidir si chatear con ella o no.

-Descubrimiento de empresas: Con frecuencia, la gente descubre empresas en Facebook o Instagram a partir de anuncios que incluyen un botón en el que se pueda hacer click para enviar un mensaje por WhatsApp. Al igual que con otros anuncios en Facebook, si se elige hacer click en ellos, esta información podría utilizarse para personalizar los anuncios que se vean en Facebook. Es importante recordar que, ni WhatsApp ni Facebook pueden ver el contenido de los mensajes cifrados de extremo a extremo.

-Experiencias de compra: Cada vez hay más personas que hacen las compras en línea, lo cual aumenta por el distanciamiento. Algunas empresas con tiendas en Facebook o Instagram también pueden tener la tienda en su perfil de empresa de WhatsApp. Esto permitirá observar los productos de una empresa en Facebook e Instagram y hacer la compra directamente en WhatsApp. Si elige interactuar con las tiendas, se informará en WhatsApp cómo se comparten sus datos con Facebook.

Para mayor información sobre estas funciones adicionales y cómo trabajarán con Facebook, el interesado podrá ingresar al siguiente enlace aquí.

