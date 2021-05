SEP: cuándo será el regreso a clases una vez que esté vacunado el personal educativo

La titular de la SEP dio a conocer que el regreso a clases presenciales será 15 días después de la inmunización al personal educativo (Foto: AP Photo/Martin Zetina)

Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública (SEP), afirmó que, siempre y cuando las condiciones de cada estado lo permitan, las clases presenciales iniciarán 15 días después de que el personal docente, administrativo y de apoyo sea inmunizado contra COVID-19.

Lo anterior, señaló, responde a la necesidad de regresar a las aulas por la salud mental de alumnos y cuestiones de aprendizaje.

Durante una gira de trabajo por Nuevo León, la funcionaria informó que en los próximos días se reunirá con los gobernadores y titulares de educación de cada entidad, a fin de presentar los lineamientos generales y los protocolos para el inicio de clases presenciales.

Asimismo, destacó que cada padre de familia podrá decidir voluntariamente si desea que su hijo vuelva a las aulas. Además, señaló que se llevará a cabo de manera “gradual y segura” para toda la comunidad educativa.

La vacuna contra COVID-19 al personal educativo en México se aplicado en 11 estados (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), hasta este martes 4 de julio se han contabilizado 916,135 docentes vacunados contra la enfermedad de coronavirus, de los cuales 915,158 cuentan con el esquema completo de inmunización.

El antígeno que previene la infección grave por SARS-CoV-2 ha sido aplicado en 11 estados del país, entre los cuales de encuentran: Chiapas, Coahuila, Nayarit, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Nuevo León, Jalisco y Aguascalientes.

En tanto, del 5 al 11 de mayo comenzará la inoculación del personal educativo que labora en Guanajuato, Colima, Morelos, Michoacán, San Luis Potosí, Durango, Sonora y Guerrero; del 12 al 18 de mayo en Sinaloa, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tabasco y Tlaxcala.

Finalmente, los docentes y trabajadores de la educación de Querétaro, Quintana Roo, Puebla, Yucatán, Ciudad de México, Baja California Sur y Chihuahua serán inmunizados la semana que empieza el 19 de mayo.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta este martes 4 de julio se han contabilizado 916,135 docentes vacunados contra la enfermedad de coronaviru (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

Por otra parte, durante su gira de supervisión, la titular de Educación sugirió que no se repruebe a las y los alumnos porque no todos tuvieron las mismas oportunidades para el aprendizaje, por lo que sería injusto calificarlos así, señaló.

También estuvo presente en la la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde presenció la jornada de vacunación a personal docente, administrativo y de apoyo del sector educativo estatal.

Ahí hizo un reconocimiento a todos los sectores que trabajan en la inmunización docente, como es el de Salud, las autoridades estatales y municipales, al Ejército, ya que sin el apoyo de éste no se podrían haber realizado las jornadas de vacunación.

Posteriormente, Gómez Álvarez se trasladó al Estadio de los Borregos del Tec de Monterrey, donde también se instaló un centro de inoculación anticoronavirus, en dicho lugar supervisó que la aplicación del biológico se realiza con todas las medidas sanitarias correspondientes.

Hugo López-Gatell afirmó que México suma 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia (Foto: Reuters / Daniel Becerril)

En su último informe, la autoridad sanitaria federal contabilizó 217,740 muertes causadas por el virus SARS-CoV-2. De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, México suma 15 semanas consecutivas de reducción de la epidemia. Incluso destacó que “hay hospitales que no han tenido pacientes o no registran defunciones a causa de la enfermedad”, sin embargo, “eso no significa que la pandemia terminó”, advirtió el funcionario.

Con un total de 25,424,355 vacunas contra coronavirus que han llegado al país, el también llamado “zar de COVID-19” anunció que terminando el primer trimestre de 2022 se espera cubrir a todas las personas aptas para recibir la protección inmunitaria.

“Estas expectativas responden a la velocidad con la que se fabrican las vacunas. El gobierno federal tiene suficientes recursos para adquirir las dosis necesarias”, manifestó en su cuenta de Twitter.

