SEP: por qué no habrá clases el próximo 21 de mayo

El próximo 5 de mayo tampoco hay clases. (Foto: AP)

A un día de realizar un receso escolar, a causa de una de las celebraciones considerada como importante en la historia de México, millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria también tomarán un descanso más durante este mes, por lo que en total son dos días sin clases para los pequeños.

Pese a tomar clases desde casa para la mayoría de los alumnos, este miércoles 5 de mayo es la primera pausa en sus actividades escolares, debido al aniversario de la Batalla de Puebla, fecha en que el Ejército mexicano venció a su similar francés, según revela el actual calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sin embargo, al menos 11 días después los menores interrumpirán una vez más sus clases a causa de un encuentro entre maestros y directivos de los planteles escolares.

De ese modo, en este mes de celebraciones por el Día de las Madres (10 de mayo) y Día del Maestro (15 de mayo), niños de nivel básico se tomarán el día el próximo viernes 21 de mayo a causa de la Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE), que llevan a cabo docentes cada mes.

En la mayoría de los estados aún toman clases a distancia. (Foto: Cuartoscuro)

Además, tan solo un mes después alumnos tendrán alrededor de dos días sin actividad escolar a causa de la tradicional reunión del CTE, así como una pausa por descarga administrativa, por lo que no tomarán clases el 25 de junio y 28 del mismo mes, respectivamente.

Mientras que, sus vacaciones de verano serán consideradas a partir del próximo 9 de julio, cuando concluya el actual ciclo escolar 2020-2021.

Hay que recordar que, millones de alumnos deben de continuar con sus clases desde sus hogares, mientras el semáforo epidemiológico de su estado no cambie a verde y la plantilla docente se encuentra vacunada, según dieron a conocer recientemente autoridades educativas y sanitarias.

Calendario oficial de la SEP. (Foto: Jovani Pérez/infobae México)

Actualmente, la única entidad que ya comenzó con el regreso a clases de forma presencial fue Campeche.

Mientras tanto, la Secretaría de Salud reportó que hay seis estados en semáforo sanitario verde (bajo riesgo de contagio), el cual rige entre otras cosas, la cifra de hospitalizaciones y son: Guanajuato, Jalisco, Coahuila, Veracruz, Chiapas y Campeche.

En semáforo sanitario amarillo (riesgo de contagio moderado) hay 20 entidades que son: Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Tamaulipas, Nayarit, Yucatán, Puebla, Querétaro, Michoacán, Baja California, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Colima, Aguascalientes, Guerrero, Tlaxcala y Morelos.

Campeche es el único estado con clases presenciales actualmente. (AP Photo/Martin Zetina)

Finalmente en naranja (riesgo alto de contagio), están seis: Ciudad de México, Chihuahua, Baja California Sur, Hidalgo, Quintana Roo y Tabasco.

¿Este 5 de mayo se considera un día de descanso oficial? No, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, se trata de una fecha considerada como festiva pero no oficial ni de asueto, pues los días de asueto se otorgan por las empresas en algunas fechas establecidas de celebración; sin embargo, el próximo miércoles no será el caso, por lo que los ciudadanos deberán seguir sus actividades normales.

Es importante detallar que, el próximo puente del año será disfrutado tanto por los empleados como por los menores el jueves 16 de septiembre, debido al aniversario de la Independencia de México.

La Ley Federal del Trabajo establece que si un trabajador acuerda prestar sus servicios durante un día de descanso obligatorio, tendrá derecho a un pago extra, independiente de su salario, es decir, se les deberá cubrir el salario normal más el doble. De esa manera, el empleado cobrará al triple durante esa fecha.

