Días feriados en México: ¿será de asueto el próximo 5 de mayo?

El día del trabajo sí es feriado. (Foto: EFE)

A un día de comenzar el quinto mes del año, aquí daremos a conocer si el próximo 5 de mayo es un día oficial, así como de reiterar si los pequeños de nivel básico pondrán pausa a sus actividades académicas o no.

Antes que nada hay que recordar que mayo viene cargado de varios festejos, pues involucra el Día de las Madres (10 de mayo), Día del Maestro (15 de mayo), Día del Trabajo (1 de mayo), así como el Día de la Batalla de Puebla (5 de mayo).

Pero durante dicha conmemoración en que el Ejército mexicano venció a su similar francés, ¿Se considera una fecha de descanso oficial? No, ya que de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo se trata de una fecha considerada como festiva pero no oficial ni de asueto, pues los días de asueto se otorgan por las empresas en algunas fechas establecidas de celebración; sin embargo, el próximo miércoles no será el caso, por lo que los ciudadanos deberán seguir sus actividades normales.

En cambio, el próximo sábado 1 de mayo sí es un día feriado, por ello, trabajadores del país deberán tomar el día de descanso con goce de sueldo.

Trabajadores del país deberán seguir sus labores normales el 5 de mayo. (Foto: Reuters)

En ese sentido, la Ley Federal del Trabajo establece que si un trabajador acuerda prestar sus servicios durante un día de descanso obligatorio, tendrá derecho a un pago extra, independiente de su salario, es decir, se les deberá cubrir el salario normal más el doble. De esa manera, el empleado cobrará al triple durante esa fecha.

Además, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) destaca que, en caso de que el trabajador no preste sus servicios durante todos los días de la semana, o cuando en el mismo día o en la misma semana, preste sus servicios a varios patrones, tendrá derecho a que se le pague la parte proporcional del salario de los días de descanso, calculada sobre el salario de los días en que hubiese trabajado.

En caso de que una empresa no pague algún día feriado, el trabajador podrá presentarse en las instalaciones de la Profedet, donde un abogado podrá brindarle asesoría legal, gratuita y personalizada, para llegar a la solución del cobro correspondiente. El lapso de tiempo para poder realizar la reclamación es de hasta un año.

Según el calendario laboral, el próximo puente del año será disfrutado por los empleados hasta el jueves 16 de septiembre, debido al aniversario de la Independencia de México.

Sin embargo, dos meses después, algunos trabajadores del país podrán tomar un descanso el martes 2 de noviembre (Día de Muertos), fecha estimada como de asueto, es decir, los días de asueto son considerados como no laborables en algunos empleos, debido a la importancia de la festividad, pero no obligatorios. Por ello, algunas empresas sí lo otorgan durante esta celebración.

Niños también tomarán descansos en mayo. (Foto: Pixabay)

Por su parte, para los menores de preescolar, primaria y secundaria mayo tendrá un día considerado como oficial para ellos y uno más, relacionado con actividades escolares.

Se trata del próximo miércoles 5 de mayo, debido a la Batalla de Puebla, fecha de conmemoración luego de que el Ejército mexicano venció a su similar francés, por lo que los alumnos realizarán una pausa a sus clases a distancia.

Luego el próximo día de suspensión de clases llegará el viernes 21 de mayo, donde los estudiantes no tendrán actividades a causa de la reunión que lleva a cabo el personal docente, denominada Junta de Consejo Técnico Escolar (CTE).

Otra buena noticia para los estudiantes es que tan solo un mes después, también habrá una pausa a las actividades el próximo viernes 25 de junio por la misma razón del CTE.

Asimismo, hay que recordar que las vacaciones y fin del ciclo escolar tendrá lugar en julio de este año, por lo que el receso para los alumnos comenzará a partir del lunes 12 de julio.

El actual ciclo escolar (2020-2021) considera 190 días de clases en total, así como varios descansos, ya sea por feriado oficial, de asueto o actividades escolares como reuniones del CTE.

SEGUIR LEYENDO