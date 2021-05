“La sangre es de otra persona, gracias a Dios estoy vivo”: Alejandro sobrevivió al accidente de la Línea 12 del Metro

Alejandro de 21 años sobrevivió al accidente donde perdieron la vida 24 personas y 78 más están heridas

Alejandro Porcayo, de 21 años, es un sobreviviente del desplome en la estación Olivos de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, logró salir sólo con algunos golpes menores de la tragedia en donde 24 personas resultaron muertas y 79 heridas.

“Pues nada más venía en el celular cuando enfrenó, se sintió que frenó, luego se sintió como si me hubiesen jalado y de ahí no recuerdo nada nada más, recuerdo que me traté de agarrar del tubo, pasé por los tubos, la gente me cayó, yo le caí a la gente en el momento que no se, salgo del shock”, narró al portal de Noticieros Televisa.

Alejandro contó cómo salió del vagón que ya se encontraba colapsado con todo y la estructura.

“Fui el primero en salir, me aventé por la puerta estaba entre abierta, salté me revolqué y gracias a Dios estoy vivo”, dijo Alejandro Porcayo.

El accidente en la Línea 12 del Metro ocurrió la noche de este lunes 3 de mayo Foto: (Valentina ALPIDE / AFP)

Alejandro se dirigía a la estación de Tláhuac porque como dato curioso, trabaja para una empresa que le brinda al Metro el servicio de sanitización de unidades.

“Fue algo muy rápido porque literal fue estar viendo el celular después sentí el tirón sentí un par de golpes y fue reaccionar de todo lo que había pasado que el tren, se había caído, que se había caído el puente, ver a la gente encima de mí, perder el celular. La verdad, me sentí muy aliviado porque exactamente la sangre que traigo en la camisa es de una persona que perdió la mano literalmente se la voló toda y al momento de revisarme y ver que estaba completo sentí calma. Muy bien se siente, es una bendición realmente es una bendición. Pudieron haber pasado mil cosas y estoy bien, solo son golpes”.

La señora Perla Bedolla, quien desesperada entre las ambulancias buscaba a su hijo Alejandro, de 21 años de edad, porque viajaba en uno de los vagones del Metro que se desplomó en la estación Olivos de la Línea 12.

Al paso de la señora Bedolla cruzaban camillas con heridos, cuando finalmente se reencontró con su hijo.

Así se veía el accidente desde arriba Foto: @kroseco25

Madre e hijo se fundieron en un abrazo que duró más de un minuto.

La madre de Alejandro, contó: “Aliviada pues ya lo encontré, no le pasó nada, pero lo voy a llevar a urgencias a que le tomen placas”.

Justine Rivera, prima de Alejandro, dijo: “Le marcaron a su mamá, le dijeron que se había caído, entendimos que se había caído a las vías, pero nos dijeron después que literal se había caído el Metro”.

Cuando el joven sobreviviente del desplome del Metro recibía las palabras de su novia, sufrió un calambre y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja.

La madre de Brandon Giovanni Hernández Tapia, de 13 años, pidió ayuda para localizar a su hijo que viajaba en el Metro ya que no le daban informes momentos después del accidente

“Muy bendecida de que no le haya pasado nada la verdad fue algo horrible estábamos viendo las noticias estaba en mi casa y sé que va a trabajar a estas horas y pasa por esta línea y le marqué a su papá porque sentí algo que iba en ese Metro”, señaló la novia de Alejandro.

Alejandro en un principio rechazó la atención médica para dar prioridad a los accidentados de gravedad.

Sin embargo, finalmente fue atendido y vendado en una ambulancia de Protección Civil de la alcaldía Miguel Hidalgo que lo trasladó al Hospital Rubén Leñero para ser atendido por golpes.

El accidente dejó un saldo preliminar de 24 muertos y 78 heridos, entre ellos algunos menores de edad, mientras que otras personas fueron trasladadas a hospitales, dijo la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, quien ofreció una breve conferencia de prensa desde el lugar de los hechos.

Accidente metro Ciudad de México 9 (sobrevivientes salen del vagón)

Con casco y cubrebocas, la funcionaria agregó que las maniobras de los cuerpos de emergencia habían sido interrumpidas mientras una grúa apuntalaba los restos de dos vagones que quedaron suspendidos de la estructura, aunque ya no habría más personas atrapadas en el lugar.

Sheinbaum anunció que la Fiscalía General de Justicia de la ciudad iniciará pronto un peritaje del sitio para determinar qué originó la tragedia.

“Por supuesto que se van a hacer todas las investigaciones hasta saber cuáles son las causas, pero por el momento estamos dedicados a la atención de las personas lesionadas”, aseveró.

La línea del metro donde ocurrió el siniestro fue construida cuando el actual canciller Marcelo Ebrard gobernaba la ciudad (2006-2012), quien lamentó la tragedia “Mi solidaridad a las víctimas y sus familias. Me reitero a la entera disposición de las autoridades para contribuir en todo lo que sea necesario”, escribió en su cuenta de Twitter.

