Dónde está García Cabeza de Vaca: lleva una semana sin ser visto en Tamaulipas

(Foto: EFE/Mario Guzmán/Archivo)

La ausencia del recién desaforado gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y la resistencia del Congreso Local, liderado por el Partido Acción Nacional (PAN), ante la decisión de la Cámara de Diputados podría costarle al partido la gobernabilidad del estado y la desaparición, no solo del ejecutivo, también del legislativo y judicial.

De acuerdo con el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, entre el debate por la sucesión del desafuero del gobernante, surge la incógnita acerca de la situación legal y ubicación del mismo, así como la urgencia de que la Fiscalía General de la República (FGR) solicite una orden de aprehensión y una ficha roja en la Interpol.

Y es que, señaló, diversos rumores apuntaban a que el tamaulipeco de la bancada auriazul había cortado comunicación con sus colaboradores desde el sábado y se habría trasladado a su casa de McAllen ubicada en Nueva York, Estados Unidos; esto último de acuerdo con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el general Audomaro Zapata.

Sin embargo, estas suposiciones fueron desmentidas la noche del domingo por voceros del Gobierno quienes aseguraban que Cabeza de Vaca aún se encontraba en Victoria y “no se había movido de ahí”, pero sin explicar el por qué la ausencia del gobernador a sus actividades.

(Foto: Cuartoscuro)

Asimismo, el columnista mencionó que otro acto que reflejaba el nerviosismo por el paradero de Cabeza de Vaca fue la declaración en redes sociales de Ricardo Monreal, cabeza de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) con mayoría en la Cámara de San Lázaro.

Mediante su cuenta de Twitter, el funcionario urgía, por una parte, a la Fiscalía del Estado solicitar orden de aprehensión y notificación roja para localizar y detener al gobernador, y, por otro lado, al Congreso de Tamaulipas de designar a un sustituto.

Esta declaratoria, de acuerdo con el periodista, “parecía claramente una advertencia, de que si el Congreso local, de mayoría panista, no procede al nombramiento de un gobernador sustituto, la bancada morenista invocaría la falta de gobernabilidad en el estado y desaparecería ya no sólo al Ejecutivo estatal, sino a los poderes legislativo y judicial del estado, según establece el artículo 76 constitucional.”

Un escenario el cual, aseguró García Soto, a pesar de su naturaleza extrema, ya lo tenían considerado desde hace semanas de la 4T por el “claro intento” de Cabeza de Vaca de “ganar tiempo para que la Suprema Corte acepte la Controversia de su Congreso y eso deje sin efecto el desafuero aprobado por los diputados.”

(Foto: Cuartoscuro)

Sin embargo, el periodista recalcó que dicha estrategia podría jugar como un arma de doble filo que dejaría al Congreso local “vulnerable y a disposición de la justicia federal al gobernador hoy desaparecido”.

Esto debido a, explicó, que “los actos dictados durante el procedimiento de declaración de procedencia son inatacables a través del juicio de garantías, dada su naturaleza y finalidad; criterio que resulta aplicable a las Controversias Constitucionales, como la que en este caso interpuso el Congreso de Tamaulipas. (...) el mismo artículo 111 constitucional, en el párrafo sexto, establece que los actos de la Cámara de Diputados en los juicios de procedencia, son definitivos e inatacables, lo que significa que no pueden ser cuestionados en controversia o en cualquier otra vía.”

Por ello, hizo énfasis en la importancia que tiene la rapidez resolutiva de la Suprema Corte de Justicia ante el caso pues, de lo contrario, y mientras Cabeza de Vaca no comparezca ante la FGR y no se designe a un sustituto, los diputados del Congreso local corren el riesgo de ser señalador por “incurrir en un desacato eso si antes Monreal no cumple su amenaza de declarar la desaparición de poderes en el estado”.

(Foto: Cortesía Congreso de Tamaulipas)

El viernes pasado, la Cámara de Diputados se erigió en Jurado de Procedencia y aprobó, por 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones, el dictamen de la Sección Instructora por el que se declara que ha lugar a proceder penalmente en contra de García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sin embargo, a pesar de que la FGR pidió el juicio de procedencia contra García Cabeza de Vaca por tres delitos distintos, el dictamen de la Sección Instructora en San Lázaro sólo menciona que tiene certeza “respecto de la existencia del delito de Defraudación Fiscal Equiparada”.

Más tarde el mismo viernes, el Congreso de Tamaulipas, que tiene mayoria del PAN (Partido Acción Nacional), el mismo partido de García Cabeza de Vaca, decidió no proseguir con el desafuero en contra del actual gobernador de Tamaulipas por 26 votos a favor, tres en contra y siete abstenciones, al mismo tiempo de ratificarlo y reconocerlo en el cargo.

