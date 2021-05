Del Cártel del Golfo a NXIVM: Clara Luz Flores y Samuel García cruzaron duras acusaciones

(Foto: FBSamuelGarcía/ FB Clara Luz Flores)

Los candidatos a la gubernatura de Nuevo León protagonizaron el pasado 2 de mayo un debate en el que no solo presentaron sus propuestas, también acribillaron a sus oponentes con los escándalos que los han vuelto objeto de escrutinio público.

Clara Luz Flores, Samuel García, Adrián de la Garza, Fernando Larrazabal, Carolina Garza, Daney Siller y Emilio Jacques participaron en el Debate Meta 21, transmitido por Milenio y Multimedios, donde se vertieron fuertes señalamientos hacia sus oponentes.

Principalmente quedó marcado el intercambio de críticas entre Clara Luz Flores, de la coalición Juntos Haremos Historia, y Samuel García de Movimiento Ciudadano, quienes, además, han sido los candidatos más sonados y polémicos del grupo.

Todo comenzó cuando la ex alcaldesa de Escobedo aseguró que Samuel García es “el nuevo Bronco”, además de señalar que el estado no merece ser relacionado con el crimen organizado, en referencia al video donde el aspirante de MC aparecía con miembros del Cártel del Golfo.

“Nuevo León no merece candidatos relacionados con el crimen organizado, Nuevo León merece que se lo aclaren, no merece corrupción, no merece que sigamos sintiendo vergüenza de nuestro gobernador, Nuevo León no merece improvisaciones con el nuevo Bronco, que es Samuel, tampoco merece que nos diga que todo va a estar bien cuando no nos dicen que va a estar bien nada más para los priistas medinistas, y no para todo Nuevo León, Nuevo León merece un gobierno a la altura de Nuevo León, con innovación, con seguridad”, arremetió la candidata.

En respuesta Samuel García argumentó que el plan que tiene para gobernar el estado no es ninguna ocurrencia, y añadió que la candidata de Juntos Haremos Historia le hacen falta clases financieras, pero no “como a las que va”. Esto en alusión al escándalo generado por un video en el que Flores aparece platicando con Keith Raniere, ex líder de la secta NXIVM.

Por otro lado, el candidato de Movimiento Ciudadano recordó que su contrincante voto a favor de aumentar la tarifa del transporte público mientras ostentaba su cargo anterior.

Clara Luz siendo alcaldesa de Escobedo, votó a favor de aumentar la tarifa del transporte en este recinto, cuando se juntó el Consejo del Transporte. No leyó mi plan de Gobierno, le hace falta cursos, pero cursos de finanzas, no a los que va.

SAMUEL GARCÍA CON EL CÁRTEL DEL GOLFO Y CLARA LUZ CON NXVIM

Video: NXIVM.

El escándalo de Samuel García se dio a conocer luego de que Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición Va Fuerte por el estado de Nuevo León, diera a conocer un video en el que el candidato de Movimiento Ciudadano asistía a una fiesta de XV años del hijo de Gilberto El June García Mena, integrante del Cártel del Golfo.

Mientras que un video filtrado en redes reveló una conversación que tuvo la candidata morenista con el ex líder de la secta sexual, quien ha sido condenado a 120 años de cárcel por tráfico sexual de adultos y menores, posesión de pornografía infantil y crimen organizado, en junio de 2019.

Ambos candidatos se han defendido de las acusaciones en su contra. Sin embargo, en medio de la contienda electoral, los tropezones de su historial se han vuelto un arma para sus contrincantes.

SEGUIR LEYENDO: