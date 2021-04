Samuel García fue vinculado a líder del Cártel del Golfo y así respondió

Adrián de la Garza reveló un video en donde Samuel García aparece en los XV años del hijo de El June (Video: Facebook)

Adrián de la Garza Santos, candidato de la coalición Va Fuerte por el estado de Nuevo León, evidenció la relación que existe entre el candidato a la misma gubernatura por Movimiento Ciudadano (MC), Samuel García, y Gilberto El June García Mena. Este último se encuentra preso por delitos relacionados con el narcotráfico en Tamaulipas.

En una conferencia de prensa, el candidato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), declaró que de manera anónima, alguien le dio un video en donde se puede ver a García Sepúlveda en una fiesta de los XV años del hijo del narcotraficante.

“Ha llegado a mi comité de campaña, de forma anónima, información importante que vincula directamente a Samuel García y a su familia, en particular a su padre Samuel Orlando García Mascorro, con un líder del Cártel del Golfo que cumple una condena en el Penal de Máxima Seguridad por delincuencia organizada y delitos contra la salud o narcotráfico”, expresó De la Garza Santos.

Antes de mostrar el video, el candidato de 49 años recalcó que Samuel García “ha mentido pública y sistemáticamente” a los nuevoleoneses, pues sí conoce al narcotraficante.

Adrián de la Garza adelantó que interpondrá una denuncia ante la FGR por la “dudosa” procedencia de los recursos de la campaña de García Sepúlveda (Foto: Especial)

Samuel García sí conoce a su tío Gilberto García Mena, alias ‘El June’, líder del Cártel del Golfo, quien es primo hermano de su padre y no un familiar lejano como él ha asegurado

En unos clips, apareció García Sepúlveda negando cualquier tipo de nexo con El June, y explicó que la última vez que lo vio fue cuando “tomaba biberón”. Pero en la grabación de 1996 mostrada por De la Garza Santos se puede observar a un Samuel García de alrededor de 10 años de edad posando para una foto con su padre, Samuel García Mascorro y El June.

Una vez finalizado el fotograma, De la Garza Santos aseveró que aunque el candidato de ahora 33 años no tenía control sobre las acciones de adultos, no debería mentir a la sociedad. Por otra parte, adelantó que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la “dudosa” procedencia de los recursos de la campaña de García Sepúlveda.

Hoy también anuncio que derivado de toda esta información voy a denunciar ante las autoridades correspondientes la dudosa procedencia de recursos que se desprende de los informes de fiscalización de la campaña de Samuel García al presentar gastos superiores a los 7.6 millones de pesos a los ingresos reportados

Samuel García expresó que no tienen nada que esconder (Foto: Cortesía PRI/ Cuartoscuro)

Por su parte, el candidato de MC señaló la coincidencia de que el mismo día hubieran amanecido narcomantas acusándolo de tener ligas al narcotráfico y horas después se hiciera la conferencia de prensa. García Sepúlveda calificó la acción de Adrián de la Garza como un acto “desesperado”.

“Hoy amanecimos con mantas colgadas en el norte de Monterrey, puestas por Adrian, donde se me hace un nexo con el crimen organizado. Más tardecito, Adrián de la Garza hace una rueda de prensa donde muestra un video donde bailaba a mis nueve años. ¡Qué mal bailaba por cierto! Pero eso Adrián, no es un delito. Esto lo que muestra es que estás desesperado porque ya vamos 10 puntos arriba en las encuestas y estás dispuesto a hacer hasta el ridículo, como lo acabas de hacer, y presentar cada vacilada con tal de quedarte en el poder y seguir saqueando a Nuevo León como lo hizo tu padrino, Rodrigo Medina”, dijo en un video que compartió en sus redes sociales.

Finalmente, expresó que todo lo que ha obtenido, ha sido a base de su trabajo. Además, aseguró que él es una persona que no se dejará llevar por la corrupción.

“A diferencia tuya Adrián, yo soy incorruptible, tú siguele buscando, no vas a encontrar nada. Porque a diferencia de los Medina, todo lo que he hecho es por mi trabajo y en eso, soy muy bueno. ¡Raza, abusados! La vieja política está ansiosa por el botín y seguirá presentando todo este tipo de vaciladas. Pero no te dejes engañar, vamos por un nuevo Nuevo León”, cerró.

SEGUIR LEYENDO: