Así fue el registro de Evelyn Salgado y Alfredo Ramírez como candidatos

Evelyn Salgado y Alfredo Ramírez hicieron su registro formal este primero de mayo (Foto: Morena)

Alfredo Ramírez Bedolla y Evelyn Salgado se registraron este sábado ante el Instituto Electoral de Michoacán y Guerrero, respectivamente, para formalizar su candidatura y dar paso a los actos de campaña.

La hija de Félix Salgado Macedonio, hizo el registro oficial durante la noche de este primero de mayo, en compañía de su padre y el dirigente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado.

A través de sus redes sociales Delgado compartió una foto de él y la candidata levantando el brazo en símbolo de victoria, junto a un texto donde aseguró que se formalizó el protocolo.

“Registro oficial de Evelyn Salgado, estamos muy contentos de poder por fin empezar campaña en Guerrero en donde a pesar de los atracos de los conservadores, vamos a ganar con mucha fuerza”, dijo.

Evelyn Salgado festejó junto a su padre y Mario Delgado (Foto: Morena)

“Guerrero está listo para la transformación, Evelyn Salgado fue la opción por la que la gente decidió. Ahora a demostrar en las urnas la fuerza del movimiento”, aseguró.

Por su parte, la candidata aseguró a los simpatizantes que se congregaron a las afueras del IEPC, durante su primer mensaje, que no les fallará.

“Se los digo de frente, mirándolos a los ojos; no les voy a fallar. Trabajaremos arduamente, sin descanso y bajo los preceptos de nuestro presidente, que son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”, dijo.

Además, retomó una frase que su padre usó del movimiento indígena durante su confrontación con órganos electorales:

Mario Delgado dio a conocer el registro (Foto: Morena)

“Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron ni podrán matar nuestras raíces”.

Asimismo, Evelyn Salgado aseguró que por el momento hablará poco para no incurrir en alguna falta que pudiera afectar su registro.

Este mismo día se dio a conocer que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, informó los resultados de la encuesta para seleccionar a la candidata en donde Evelyn salió airosa.

Tras la designación, Salgado Macedonio celebró que su hija haya ganado y sea la candidata oficial a la gubernatura de Guerrero. “Es mejor que yo” aseguró durante un mitin.

La hija de Macedonio será la candidata para Guerrero (Foto: Morena)

Asimismo, aseguró que ella no será “juanita” de él ni de nadie, porque es una mujer libre y preparada.

Horas antes, Alfredo Ramírez Bedolla, también hizo su registro por la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT).

El designado por Morena desde el pasado 28 de abril estuvo acompañado por Raúl Morón, quien antes fuera el candidato a la gubernatura de Michoacán, Eduardo Díaz Antón y María Auxilio Flores García, integrante de la Coordinación Estatal del PT.

“Con mi registro como candidato a gobernador de Michoacán comenzamos a avanzar en la ruta de la esperanza para recuperar Michoacán”, dijo Ramírez en sus redes sociales.

Alfredo Ramírez también hizo su registro (Foto: Morena)

“Con nuestros compañeros de Morena y PT estamos listos para trabajar en territorio, y hacer sentir la fuerza de la 4T en las urnas. ¡Ánimo!”, añadió.

Asimismo, dio un voto de confianza al IEM como árbitro electoral, pues dijo que tiene la responsabilidad de mantener la equidad en la contienda por la gubernatura de Michoacán.

Raúl Morón, ex candidato a gobernador, quedará como delegado con funciones de presidente en el estado.

De este modo, Guerrero y Michoacán han consolidado en un mismo día a sus dos nuevos candidatos para las gubernaturas correspondientes.

