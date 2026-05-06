Simulacro Nacional 2026: ¿Se puede desactivar la alerta sísmica del celular?

(Infobae-Itzallana)

Este miércoles 6 de mayo sonaron los 13,900 altavoces de la Ciudad de México y el Estado de México, y se activó la alerta sísmica en millones de teléfonos celulares como parte del Primer Simulacro Nacional 2026. El ejercicio, basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2 con epicentro en la costa de Guerrero, dejó a más de uno con el corazón acelerado — y con una pregunta urgente: ¿se puede apagar ese sonido?

La respuesta corta es sí, pero hay algunas cosas importantes que debes saber antes de hacerlo.

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¿Por qué suena la alerta en tu celular aunque esté en silencio?

La alerta sísmica funciona mediante una tecnología llamada Cell Broadcast, que permite enviar notificaciones masivas a todos los dispositivos dentro de una zona geográfica. Por eso el sonido se activa incluso si tu teléfono está en modo silencio o sin volumen: está diseñada para que no pase desapercibida.

El sistema es operado por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Se activa cuando al menos dos estaciones sísmicas detectan energía por encima de los niveles preestablecidos, o ante sismos mayores a magnitud 5 a menos de 170 km de distancia.

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Un detalle técnico dejó a miles de usuarios sin notificación en sus celulares mientras altavoces tradicionales sí funcionaron en la ciudad. | (Crédito: Jesús Ávilés/Infobae México)

¿Cómo desactivar la alerta sísmica en Android?

Si tienes un dispositivo Android, sigue estos pasos:

Entra a Ajustes o Configuración

Busca la sección “Seguridad y emergencia”

Localiza la opción “Alertas de sismos” o “Alertas de emergencia”

Desliza el botón hacia la izquierda para desactivarla

Ten en cuenta que la ruta puede variar según la marca y modelo de tu teléfono.

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¿Cómo desactivar la alerta sísmica en iPhone?

En dispositivos Apple, el proceso es igual de sencillo:

Ve a Ajustes

Entra a Notificaciones

Desplázate hacia abajo hasta el final de la pantalla

Desactiva las opciones “Alertas extrema” o “Alertas grave”

Lo que pierdes si la desactivas

Aquí está el punto clave: al desactivar la alerta sísmica, también se desactivan todas las demás alertas de emergencia, como la Alerta Amber —utilizada para reportar la desaparición urgente de menores— y las alertas por amenazas a la seguridad pública en tu área.

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No es posible desactivar únicamente el sonido del sismo y mantener el resto activo, al menos no en la mayoría de los dispositivos actuales.

La imagen ilustra la preparación de México para el Simulacro Nacional 2026, con un mapa del país y ondas sísmicas emergiendo de Guerrero, mientras un teléfono móvil muestra una alerta de "SIMULACRO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Y el volumen? Eso también está en proceso de cambio

Una de las principales quejas desde que comenzaron las pruebas del sistema ha sido el alto volumen de la alerta. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) que se reduzca. Sin embargo, debido a que el sistema opera vía Cell Broadcast, los fabricantes son quienes deben implementar los ajustes, por lo que el cambio aún no está disponible para todos los usuarios.

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¿Vale la pena desactivarla?

Las autoridades de Protección Civil no recomiendan inhabilitar estas notificaciones. México se ubica en el Cinturón de Fuego y es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo: en lo que va del 2026, la alerta ya sonó de manera real en los sismos del 2 y 16 de enero.

Si el sonido te genera ansiedad, considera bajar el volumen de tu teléfono antes de que suene — aunque en modo silencio seguirá activándose. La alerta puede ser incómoda, pero en un país como México, podría marcar la diferencia.

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