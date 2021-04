Morena designó a Alfredo Ramírez Bedolla como candidato en Michoacán; Raúl Morón será dirigente en el estado

Alfredo Ramírez Bedolla es el nuevo candidato oficial de Morena rumbo a la gubernatura de Michoacán (Foto: Facebook / @alfredoramirez.b)

Durante una rueda de prensa convocada la tarde de este miércoles 28 de abril, Mario Delgado, presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), informó a la opinión pública los cambios organizacionales al interior del partido rumbo a las elecciones del 6 de junio después de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

De tal modo que, en el caso Michoacán, el líder morenista anunció que el nuevo candidato a la gubernatura del estado será Alfredo Ramírez Bedolla, quien previo a este día era el competidor por la presidencia municipal de Morelia, demarcación capital de la entidad federal.

Asimismo, Raúl Morón, ex candidato a gobernador, quedará como delegado con funciones de presidente en el estado. Ante el nombramiento, el ex senador por el Partido del Trabajo (PT) agradeció la designación y aseguró que todo su esfuerzo se consolidará en favor de la 4T. “Vamos a continuar con nuestro esfuerzo”, dijo. También aseguró que a él lo mueven los ideales, no la ambición, por eso llamó a las michoacanas y michoacanos a estar junto con Morena y el Partido del Trabajo. “Vamos a garantizar que la 4T llegue a Michoacán”, afirmó.

Pocos minutos después del anuncio, Mario Delgado publicó en sus redes sociales que la designación ocurrió así gracias a la votación unánime de la comisión nacional de elecciones.

“Por decisión unánime de la comisión nacional de elecciones Alfredo Ramírez Bedolla será el candidato de nuestro partido al gobierno de Michoacán. Vamos a redoblar esfuerzos para asegurar que llegue la #4taTransformación a este estado”, publicó Delgado Carrillo en su cuenta oficial de Twitter.

Información en desarrollo