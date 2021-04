Quién es Primo Dothé, el senador que renunció a Morena por considerarlos mentirosos (Foto: Twitter / @PrimoDothe)

Primo Dothé Mata renunció a la Cuarta Transformación y al Partido Movimiento Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, a quienes advirtió, no volverán a verlo en sus filas políticas.

Al respecto, hizo un llamado a las autoridades encargadas de los nombramientos en San Luis Potosí, pues aseguró que las candidaturas de Morena en las cuatro regiones del estado son “candidaturas de corrupción criminal”.

Aseguró también que, por el momento, no se han hecho valer los principios del Movimiento Regeneración Nacional, como son el no robar, no mentir y no traicionar.

“La cúpula de Morena hoy le roba al pueblo mexicano, miente asegurando proceso de encuesta, los cuales no existieron y traiciona porque en esos espacios colocó a quienes votaron por la estructuración legal del pacto por México”, afirmó en un video a la prensa.

Por ahora, anunció que no se incorporará a otros grupos parlamentarios, ni será senador independiente. Destacó que se dedicará al activismo en su estado.

Lo anterior dijo, porque en la “mafia del poder” supuestamente se habrían impuesto candidaturas en el Movimiento Regeneración Nacional de SLP, por lo que aseguró no “será cómplice” de los hechos.

“Permanecer en este esquema, intentando justificarme no es posible, no es ético y no es moralmente admisible. Yo no voy a ser cómplice por consentimiento pero tampoco por omisión, no creo que las actitudes de la nomenclatura cambien para bien después del proceso electoral, la lógica más simple indica incluso el más sucio pragmatismo se va a intensificar, sobre todo cuando se retire de la vida pública Andrés Manuel López Obrador”, advirtió.

De acuerdo con el político, Morena habría otorgado cuatro distritos de San Luis a “un sector de la mafia criminal, cuyos expedientes están contenidos y congelados en la Fiscalía General de la República y muy identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera”.

Primo Dothé fue electo como senador por el principio de Primera Minoría en San Luis Potosí, abanderado por el Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador.

Dentro del Senado, forma parte de las comisiones de Zonas metropolitanas y movilidad como secretario; así como integrante de Comunicaciones y Transportes, Defensa Nacional, Salud, Seguridad Pública y Educación.

Por último, también destaca la Tercera Comisión de Trabajo: Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas LXIV como presidente.

Dothé cuenta con estudios como ingeniero en sistemas y ha sido senador de la República por las legislaturas LXIV y LXV.

Además, desde 1991 es participante en el movimiento social “Frente Ciudadano Dr. Salvador Nava Martínez”, en las huastecas de San Luis Potosí e Hidalgo.

En otros campos, es consejero Nacional de Morena, pero en 2017 se desempeñaba como el Coordinador estatal de organización de Morena en San Luis Potosí.

Actualmente, Morena enfrenta diversas discusiones virales e internas, incluidas las candidaturas de Michoacán y Guerrero, donde se quedaron sin sus candidatos para pelear una gubernatura.

Además, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron en un hotel de la Ciudad de México al diputado federal de Morena, inmediatamente después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él

