Beatriz Mojica pide a Morena que se le incluya en encuesta para elegir candidata en Guerrero y que no haya favoritismo

Hasta la noche de este jueves, Beatriz Mojica Morga, aspirante a diputada federal por Morena en el estado de Guerrero, aseguró que no ha sido notificada para que su nombre aparezca en la nueva encuesta para elegir a la candidata a la gubernatura de dicha entidad.

Cabe mencionar que la ex perredista fue la mujer mejor posicionada en la pasada encuesta interna, siendo segundo lugar solo por detrás de Félix Salgado Macedonio, a quien el Instituto Nacional Electoral (INE) lo sancionó con el retiro de su candidatura debido a que incumplió con la entrega de su informe de gastos de precampaña.

Por lo anterior, en entrevista con Grupo Fórmula Mojica Morga lamentó que no se le diera oportunidad de competir, especialmente cuando sí aparecen los nombres de la senadora Nestora Salgado y de Evelyn Salgado, esta última hija del polémico ex candidato.

De lo contrario, señaló que la encuesta podría tratarse de “una especie de simulación”, pues no la medirán en igualdad de circunstancias: “Mucho he luchado porque se represente las mujeres que estamos vinculadas con el territorio, que tenemos trabajo”, expresó.

También reconoció que la militancia “vive mucha incertidumbre y enojo”, por lo que si Morena “cae en las mismas prácticas” de los órganos electorales que les cancelaron la candidatura de Félix Salgado en Guerrero, dejaría en la indefensión a las y los electores.

Ante la posibilidad de que Félix Salgado se interponga en caso de que Evelyn gane la elección de la entidad, Mojica Morga respondió que ella “tiene una obligación moral con las mujeres de Guerrero de decir aquí estamos, si la dirigencia nacional de Morena decide que eso no cuenta, pues tomarán la decisión que ellos consideren pero sería muy lamentable para el pueblo de Guerrero y asumiré la decisión que se tome”.

La mañana de este jueves, el senador con licencia dijo que la Comisión Nacional de Candidaturas de Morena fue la que propuso incluir a su hija y que él no la impuso.

Asimismo, fue cuestionada sobre la opinión que tiene sobre los señalamientos de delitos sexuales que pesan contra Salgado Macedonio y que sin duda empañaron su campaña electoral.

La Fiscalía de Guerrero tiene una enorme irresponsabilidad porque no le ha dado al pueblo guerrerense certeza sobre ese y muchos otros casos, a mí no me toca juzgar a Félix Salgado si es culpable o no, me corresponde hacer la exigencia a la Fiscalía y al Gobernador a que nos dé certeza a los guerrerenses de este caso, pero el caso no debía usarse políticamente