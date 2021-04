La mañanera del 30 de abril: AMLO respondió a Muñoz Ledo y su frente en defensa de la Constitución

AMLO y Muñoz Ledo (Foto: Cuartoscuro)

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al anuncio del legislador morenista, Porfirio Muñoz Ledo, en torno a la creación del Frente Amplio en Defensa de la Constitución y los órganos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral (INE).

Durante su tradicional conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que aunque Muñoz Ledo es libre, no comparte su punto de vista.

“Está en todo su derecho, es libre. Los ciudadanos somos libres, y además, si es legislador, pues se tiene más autoridad. Yo desde luego no comparto ese punto de vista, ya lo he expuesto aquí, pero no me puedo oponer a ninguna manifestación de protesta, somos libres”, aseguró.

El diputado -quien fue presidente de la Mesa Directiva en el recinto legislativo de San Lázaro-, convocó a académicos, juristas, jueces, periodistas, intelectuales y ciudadanos a sumarse al Frente.

De acuerdo con Muñoz Ledo, es el momento para parar “el país de un solo hombre”, al hacer referencia a las intenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador de terminar con los órganos autónomos a través de una reforma administrativa para que los órganos autónomos sean absorbidos por el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Muñoz Ledo reconoció que se encuentra preocupado por el rumbo tomado por el actual gobierno, pues ve tendencias concentradoras de poder a las que calificó como “peligrosas”, al tiempo que sostuvo que López Obrador parece estar rodeado de gente “de derecha”, que lo encaminan a no llevar un gobierno hacia la izquierda.

SEGUIR LEYENDO: