El INE y el TEPJF fueron creados “para que no haya democracia”: AMLO

Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, habló sobre la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) y la posterior ratificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Insistió que ambos organismos fueron creados “para que no haya democracia”.

Durante su conferencia mañanera de este viernes, el Jefe del Ejecutivo insistió que se debe respetar la voluntad del pueblo “democracia de verdad, real”.

“(...) No simulación, no todavía esto que estamos padeciendo. Estos institutos, supuestamente encargados de garantizar la democracia, los crearon para que no haya democracia. Para eso crearon el INE, el Tribunal Electoral.. es una paradoja, una contradicción (que) los órganos que deberían de velar por la realización de elecciones limpias, libres, son los que más obstruyen, los que más obstaculizan el que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades”, enfatizó.

El mandatario reiteró que fue “injusto” que le quitaran la candidatura a Félix Salgado Macedonio, toda vez que -aseguró- es “antidemocrático y además tramposo”.

“No quiero meterme en honduras, pero está lo que le sigue de raro. Entonces dejemos que el pueblo sea el que elija. ¿Ustedes creen que estos consejeros, estos magistrados defienden la democracia? No, aunque parezca increíble, son enemigos de la democracia, no quieren la democracia, estos organismos los crearon para eso, para que no haya democracia”, enfatizó.

“Fue muy grave lo de Salgado Macedonio (...) es antidemocrático y además, tramposo. Ayer salió un manifiesto de gobernadores del partido que postuló a Félix y me gustó mucho… Va a quedar para la historia cómo el Tribunal dice una cosa y luego se contradice. Quién sabe qué les hizo cambiar de parecer”, señaló.

