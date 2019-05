"Hasta nunca": el duro mensaje del alcalde de Nueva York a Jair Bolsonaro tras la cancelación de su viaje

El presidente brasileño anunció que no asistirá a la entrega de un premio concedido por la Cámara de Comercio Brasil-EEUU. "Huyó. No estoy sorprendido; los matones en general no saben recibir un golpe", lanzó Bill de Blasio, jefe de la Ciudad