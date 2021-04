Xóchitl Gálvez pasó del PAN al PRD en el Senado: por qué Morena está detrás de la decisión

Xóchitl Gálvez anunció su cambio del PAN al PRD en el Senado (Video: Cortesía PAN)

La senadora Xóchitl Gálvez anunció este jueves que pasó de la bancada del PAN (Partido Acción Nacional) a la del PRD (Partido de la Revolución Democrática), ambos opositores, en un movimiento estratégico que busca quitarle influencia a Morena, el partido de la mayoría en el Senado, en los próximos meses.

“Se amenazó desde este Senado que se harían cambios para desaparecer el INE, para dañar a las instituciones autónomas y teniendo Morena el pretexto de que el PRD sólo tiene cuatro miembros, para no darle un espacio en la Comisión Permanente, sí se vuelve importante fortalecer a la oposición”, expresó en rueda de prensa.

No podemos permitir que Morena que no tiene mayoría calificada en el Senado, tenga mayoría calificada en la Permanente, que le permita convocar a periodos extraordinarios con la agenda que se le pegue la gana sin la oposición

Con Gálvez en el PRD, el partido de oposición podrá acceder a un lugar en la Comisión Permanente (Foto: Cortesía PAN)

Y es que este viernes 30 de abril culmina el periodo ordinario de sesiones de ambas Cámaras del Congreso mexicano. La Comisión Permanente, el órgano que sustituye al Congreso durante los recesos legislativos, está conformada por 37 legisladores de los cuales 19 son diputados y diputadas y 18 senadores y senadoras.

Estos legisladores son designados de acuerdo a los escaños con los que cada grupo parlamentario cuenta. Para que la Comisión Permanente pueda convocar a cualquiera o a ambas Cámaras a un periodo extraordinario de sesiones, requiere de dos terceras partes de los votos de este órgano. Por ahora, Morena y sus aliados no cuentan con esos números.

“Con esta argucia pretenden quitarle el espacio al PRD, obviamente la norma dice que debe tener cinco integrantes , entonces no tengo ningún inconveniente, es más me siento orgullosa de poder defender a la patria ante la intentona de Morena de agandallarse la Comisión Permanente”, explicó Gálvez este jueves.

Ante esta situación, Morena y su aliado el PES (Partido Encuentro Social) planean también un cambio de legisladores para que el segundo también tenga más de cinco escaños y obtenga representatividad en la Comisión Permanente. “Si Morena mueve senadores se vale (…) quieren construir de manera artificial una mayoría calificada y es lo que no se vale”, añadió la ahora perredista.

Ahora, Morena busca fortalecer al PES para que también cuente con un lugar en la Comisión Permanente (Foto: José Pazos/ EFE)

Gálvez argumentó que, en su caso, su llegada al Senado en las elecciones de 2018 se dio de la mano de una alianza entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. “Mis principios son los mismos y sí es momento de fortalecer a la oposición para que al menos la agenda se discuta con nosotros y no Morena imponga una agenda que a ellos les convenga”, reiteró.

La intención, remarcó la flamante senadora perredista, es que el bloque de contención, es decir, la oposición unida en el Congreso, consiga formar un “dique”. “Ese dique que en las votaciones nos lo dieron los ciudadanos porque no le dieron a Morena y sus aliados la mayoría calificada para que tuvieran el control de la Permanente”, completó.

“Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Nada más que haya consenso con la oposición en la agenda, ni siquiera no queremos trabajar, no es que no queramos venir a un periodo extraordinario, queremos venir a un extraordinario con una agenda que sea en beneficio”, explicó.

El presidente del Senado, Eduardo Ramírez, confirmó que la senadora Gálvez puede cambiar de bancada mientras avise a al Asamblea (Foto: Cortesía Senado mexicano)

Si nos convocan para hacer una Ley de emergencia económica para apoyar a los mexicanos que han perdido empleo, encantada. Pero si nos convocan para desaparecer al INE, pues no

Gálvez por último confirmó que tiene el visto bueno del PAN. “Es un tema de estrategia política, es un tema de defender los intereses de México y no caer pues en que ellos tengan la mayoría en la Permanente.

Por su parte, el presidente del Senado, Eduardo Ramírez, de Morena, aceptó que “es decisión de cada legislador poder renunciar a una bancada e incorporarse a otra”. “Es su derecho pleno, si eso acontece, solamente se notifica a la Asamblea. Nosotros la respetamos”, dijo. Cuestionado sobre si el PRD tendrá un lugar en la Comisión Permanente, el legislador confirmó que, si alcanza su representación mínima, “sin duda”.

