“Hay Canario para rato”: el desafío a la DEA del candidato de Morena en Huetamo

Rogelio Portillo Jaramillo, candidato de Morena y del Partido del Trabajo, desafió a la Administración del Control de Drogas (DEA) al indicar que está localizable, pues la agencia norteamericana busca al contendiente de la alcaldía de Huetamo, Michoacán, por presunto tráfico de drogas.

“Vamos a seguir pendientes de todos ustedes y quiero decirles que hay Canario para rato y vamos cada vez avanzando más”, dijo el aspirante a la presidencia municipal desde su rancho familiar “Los Canarios”.

“Todo lo que se publique negativamente de mi persona quiero decirles que nunca me he escondido de nadie, aquí estamos, aquí vamos a estar para cualquier aclaración, ya saben, lo he manifestado muchas veces”.

De acuerdo con una ficha vigente de la DEA, Portillo Jaramillo está en la lista de fugitivos más requeridos, acusado de conspiración para distribuir narcóticos en EEUU. El Canario, como es conocido en la región por la actividad musical a que se dedica su padre, Edilberto Portillo Mendoza, competirá en las próximas elecciones del 6 de junio pese ser prófugo de la justicia.

Rogelio Portillo Jaramillo es sobrino del alcalde guerrerense, también es buscado por la Agencia Antidrogas (Foto: DEA)

Una fuente especialista en el tema aseguró a Infobae México que en cuanto se comprueba que alguien no tiene culpabilidad de algún delito, inmediatamente desaparece de las fichas de la DEA. De ahí que el candidato morenista se encuentra con cuentas pendientes en Estados Unidos.

Israel Patrón Reyes, secretario de Seguridad de Michoacán, confirmó en conferencia a medios que si bien el Canario es buscado por la agencia norteamericana, puede participar en las elecciones porque no está sujeto a proceso ni es investigado en México, según su documento de no antecedentes penales presentado ante las autoridades electorales.

“Aunque parezca ilógico, no es un requisito que traigas una carta de antecedentes penales de otros países, aunque nosotros lo veamos de forma lógica, no solamente es en México. Tengo entendido que él no cuenta con algún mandamiento judicial vigente o que esté sujeto a proceso [en México], no tengo información al respecto”, explicó el funcionario este 28 de abril reciente.

Agregó que corroboran los datos a través de la Embajada de Estados Unidos en México para proceder en lo conducente e informar del caso, pero por ahora, Portillo Jaramillo puede seguir en campaña como hombre libre.

Con rasgos como el lunar en la barbilla, ojos verdes, piel blanca y nombre, la ficha sigue vigente en el portal de la DEA (Foto: DEA/Facebook@Rogelio Portillo Jaramillo)

Desde hace más de 15 años vivo en el mismo domicilio, soy una persona pública debido a nuestros trabajos, como es la música de “Beto y sus canarios”, como es este rancho, como es la actividad a la que me he dedicado desde hace algunos años, la venta de agua

Según la DEA, el Canario debe ser considerado armado y peligroso, tiene ojos verdes, piel blanca y ronda los 41 años. La última dirección conocida de este personaje fue en Houston, Texas.

El cargo por el que se le acusa está en el capítulo 21 del Código de EEUU sobre actividades ilícitas en materia de drogas, en específico, lo dispuesto en el apartado 846 sobre el intento y conspiración para importar, distribuir y fabricar drogas. Pero en palabras de Rogelio Portillo Jaramillo todo se trata de guerra sucia y golpeteo de sus competidores.

En conferencia a medios locales este 26 de abril reciente, Portillo Jaramillo dijo que él personalmente había llamado a la agencia antidrogas para saber si era buscado, a lo cual, supuestamente, le respondieron que no, según consignó el portal calentano Siglo Veinte. En caso de que tuviera una orden de arresto en su contra, argumentó, no hubiese podido contender por la alcaldía.

El secretario de seguridad del estado dijo que corroboran los datos con la Embajada de EEUU (Foto: SSP-Michoacán)

“Por ahí se dice mucho, se han publicado videos acerca de muchas cosas de mi persona, dicen que me busca la DEA y yo soy el candidato oficial, legal de Morena, yo no se como no me han encontrado si mi teléfono es público, aquí estoy con todos ustedes”, reiteró en un acto de campaña en Cutzeo el 27 de abril.

Su nombre ya había destacado a través de familiares, como sus tíos Marcelino y Gregorio Portillo Mendoza. El primero de ellos también figura en la lista de fugitivos de la agencia antidrogas, mientras que el segundo destacó en diciembre de 2019, cuando se ofreció como mediador para cesar la violencia de cárteles en Zirándaro, Guerrero.

Gregorio Portillo Mendoza, actual alcalde de Zirándaro por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), es hermano de Marcelino, a quien busca la DEA, y de Edilberto, fundador del grupo musical “Beto y sus canarios”, quien en 2003 salió ileso de un atentado en un restaurante de la ciudad de Morelia, Michoacán, según los reportes oficiales. A su vez, Edilberto es padre de Rogelio Portillo Jaramillo.

Junto con su tío Marcelino Portillo Mendoza el Canario no solo comparte apellido, sino las presuntas violaciones federales, así como la jurisdicción que requiere a ambos en Houston, Texas.

Rogelio Portillo Jaramillo arrancó su campaña el 19 de abril pasado (Foto: Facebook@Rogelio Portillo Jaramillo)

“No me van a ver en otros lados, no ando escondido. Soy el candidato legal, oficial de Morena por la coalición Juntos Haremos Historia y eso no cambia. No tengan miedo, no tengan duda, vamos a salir adelante”, finalizó el candidato en su mensaje de este 29 de abril.

Otros reportes han señalado a Francisco Jaramillo Valdovinos, alias Chico Jaramillo, como uno más de familiares incómodos. Supuestamente, los tres estarían ligados con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que disputa el territorio a los hermanos José Pineda y Jonhy Hurtado Olascoaga, quienes dirigen a la Familia Michoacana.

Esas pugnas habrían derivado en el secuestro del edil de Zirándaro, Gregorio Portillo Mendoza, el pasado 17 de marzo. Aunque el munícipe fue liberado horas después, sus familiares reportaron que fue “levantado” por un comando de sujetos armados, presuntamente de la Familia Michoacana.

Cabe destacar que Zirándaro y Huetamo forman parte de la misma región de Tierra Caliente, a solo media hora de distancia entre cabeceras municipales y divididos en frontera por el Río Balsas, el cual define parte de los límites entre Guerrero y Michoacán.

Infobae México ha reiterado una solicitud de entrevista con Rogelio Portillo Jaramillo desde el pasado 27 de abril, pero no se ha obtenido respuesta.

SEGUIR LEYENDO: