“De las cosas personales no puedo opinar”: líder de Morena en San Lázaro sobre diputado acusado de abuso sexual

(Foto: Cuartoscuro)

Ignacio Mier, líder de los diputados de Morena, el partido en el poder, rechazó este jueves la posibilidad de pedir que el legislador Saúl Huerta, de su grupo parlamentario, solicite licencia en su cargo para enfrentar las acusaciones en su contra por abuso sexual por las que fue detenido y posteriormente liberado el miércoles.

“De las cosas personales no puedo opinar”, señaló ante los medios el líder parlamentario del partido del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Ni de él ni de otros integrantes de la Cámara de Diputados. Lo hago por principios y convicción”, añadió.

“Yo respeto las decisiones personales y la vida personal que tenga cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo”, completó. Cuestionado sobre otros señalamientos relacionados con abusos sexuales y violaciones contra miembros de Morena, añadió: “Repito, yo no puedo expresarme por la vía personal, el derecho al respeto ajeno es la paz”.

Huerta busca la reelección por el Distrito 11 de Puebla con Morena (Foto: Twitter @SaulHuertaOf)

Cuando los periodistas preguntaron a Mier si le iba a pedir al diputado Huerta que solicitara licencia en el cargo, el coordinador morenista volvió a rechazar la postura. “No, porque no lo hizo en su función como diputado federal, lo hizo en su vida personal y en la vida personal de los integrantes no me meto”, reiteró.

Además, dijo que habría que “preguntarle al partido” sobre las acusaciones. “Yo no soy dirigente del partido. Precisamente más temprano este jueves, la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, opinó sobre el caso Huerta:

Es importante hacer ese llamado, que el diputado pida licencia o que por lo menos se ponga a disposición de la justicia. Si no cometió el delito se cerrará el caso y si sí, tendrá que dar cuentas

La secretaria general de Morena agregó que Morena “no es responsable de las conductas individuales que tiene una persona”. “Nosotros estamos en toda nuestra autoridad política y moral de deslindarnos y condenar todo tipo de acciones de este tipo”, manifestó.

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, pidió que el diputado Huerta solicite licencia o al menos se ponga a disposición de las autoridades (Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

Sin embargo, Hernández aceptó que aún no había tenido contacto con el diputado Huerta. “Me imagino que quizá el coordinador del grupo parlamentario ya ha estado viendo el tema. Yo sí lo plantearé sobre la mesa del partido”, concluyó.

Pero Mier se deslindó de esa responsabilidad. “Es un asunto de la fiscalía, si solicita o no la declaración de procedencia. La Mesa Directiva (en San Lázaro) conforme al reglamento lo turnará a la Sección Instructora y si ellos determinan será así, pero eso no corresponde a nosotros, no lo podemos hacer, no somos autoridad ministerial”, aseveró.

“Yo no puedo anticipar hechos y juzgarlos, sí somos y vamos a seguir siendo (autoridad) moral. Yo me esperaría a que hubiera una resolución en ese sentido”, finalizó Mier. Una legisladora morenista, que pidió el anonimato para hablar con sinceridad, aseguró a Infobae México que este tipo de posturas podrían afectar al partido como fuerza moral. “Parece que nos gusta proteger candidatos y diputados acusados de abuso”, dijo.

Y es que el caso de Huerta, señalado por haber abusado de un menor de edad, no es el único: se le suman otros morenistas como Félix Salgado Macedonio, acusado por violar al menos a dos mujeres; y David Monreal, señalado por tocar a otras mujeres sin su consentimiento.

Huerta incluso pudo participar en la sesión del Pleno en San Lázaro este miércoles (Foto: Cuartoscuro)

El legislador Huerta, por su parte, fue detenido este miércoles y, debido a su fuero, tuvo que ser liberado, pero no por eso las investigaciones han concluido. De hecho, el proceso continúa y, de encontrarse los elementos necesarios, las autoridades podrían pedir que la misma Cámara de Diputados le retire el fuero.

Huerta, que busca la reelección en las elecciones del próximo 6 de junio para un mandato más como representante del Distrito 11 de Puebla, incluso votó y participó en la sesión de la Cámara de Diputados de este miércoles.

Este jueves, Radio Fórmula dio a conocer un audio donde se puede escuchar una conversación entre el diputado y la madre de la víctima. En otro, el menor de 15 años de edad relató el abuso sexual que sufrió.

“Llévalo con un médico. No le hice absolutamente nada. Yo le suplico, de favor, ayúdeme, me va a destituir”, dijo Huerta Corona. “Pues mire, yo a usted le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona”, afirmó la madre. “Soy buena persona, mire yo no...”, contestó el legislador en un audio casi inaudible.

