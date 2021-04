Destapan más videos de David Monreal, candidato de Morena, tocando a mujeres de manera inapropiada

David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas tocando a otra mujer (Video: Twitter/@vampipe)

Otros videos del candidato a la gubernatura de Zacatecas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), David Monreal Ávila, acosando a mujeres durante sus mítines han circulado en redes sociales.

El influencer Vampipe compartió en su cuenta de Twitter dos videos en donde se le ve acosando a otras mujeres, y los cuales fueron grabados en el mismo mitin en el que tocó los glúteos de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez.

“¿A esta otra mujer, tampoco la tocaste?”, cuestionó el tuitero en una de las publicaciones que hizo este jueves.

En la primera grabación se observa que David Monreal va acompañado de tres mujeres. Cuando se juntan para posar ante la cámara la mano derecha del candidato baja hasta el muslo de la joven, el cual roza, y posteriormente la pasa por detrás para aparentemente tocarle los glúteos.

Llama la atención que a pesar de que del lado izquierdo también había una mujer no la tocó, por lo que se entiende que el tocamiento que hizo con su mano derecha fue premeditado.

En el segundo video que fue compartido por el influencer se observa que el candidato va caminando, mientras dos mujeres de su partido, una de cada lado, lo acompañan.

En este caso, David Monreal aprovecha que la joven de su lado derecho va explicándole algo para abrazarla y tocar sus senos.

Al igual que en las ocasiones pasadas, los videos han causado gran indignación, sobre todo porque el candidato aseguró que en el video pasado ocurrió “un roce involuntario” que fue sacado de contexto.

En el primer video David Monreal tocó los glúteos de Rocío Moreno (Foto: Captura de pantalla)

“Que nervios esperar el vídeo de la otra dama tocada. ¿Declarará lo mismo que la otra tocada o lo señal”; “No se quien me da más asco, él o ellas por defenderlo”, dijeron unos cibernautas.

Por otro lado, hubo quienes se lo tomaron a broma e incluso postearon memes sarcásticos. En uno de ellos le cambian el nombre del partido a “Movimiento Renalgueo Nacional” y en otro meme colocaron la fotografía del candidato con la frase “Me hackearon la mano”.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, David Monreal, dijo sobre el primer video de él tocando a la candidata que:

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada.. Y bueno, yo quise hablar justamente por eso, porque es mentira. Una mentira dicha muchas veces hace mucho daño. Nosotros ya lo hemos padecido, tu servidor ha padecido lo más vil de la política, la ruindad de la política. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”.

Cibenautas hicieron memes (Foto: Twitter)

“La mentira es que hubo tocamiento, o que le diste una nalgada.. eso es la mentira”, insistió el hermano del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal.

Por su parte, la candidata Rocío Moreno declaró a través de un video que su compañero no la había tocado indebidamente.

“No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, aseguró.

Debido a ello es que las críticas en estos últimos videos han aumentado, así como el escepticismo de que David Monreal reciba alguna amonestación. No obstante, se está a la expectativa de lo que dirán las mujeres afectadas, así como escuchar que el candidato continúe diciendo que fueron roces involuntarios.

