Detuvieron a diputado de Morena acusado de abuso sexual de un menor de edad en CDMX

La víctima, menor de edad, señaló que el diputado le habría realizado tocamientos y que después trató de cometer abuso sexual (Foto: sitl.diputados.gob.mx)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron en un hotel de la Ciudad de México a Benjamín Saúl Huerta Corona: el diputado federal de Morena (Movimiento Regeneración Nacional) en Puebla fue detenido después de que un menor, de 15 años de edad, lo acusó de tocarlo e intentar abusar sexualmente de él.

El legislador por la entidad federativa de Puebla amenazó a los agentes, les afirmó que tenía fuero y que no podía ser arrestado. Huerta Corona terminó esta mañana en las instalaciones de la Fiscalía para Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJDMX).

La víctima, menor de edad, señaló que el diputado le habría realizado tocamientos, caricias inapropiadas, y que después trató de cometer abuso sexual.

Policías arribaron a la calle Roma, en la colonia Juárez, donde empleados del hotel permitieron la entrada a los uniformados del sector Ángel-Zona Rosa para detener al sujeto (Foto: Twitter/@SaulHuertaOf)

A través del 911, número telefónico de los servicios de emergencia, autoridades capitalinas recibieron una denuncia ciudadana: policías arribaron a la calle Roma, en la colonia Juárez, donde empleados del hotel permitieron la entrada a los uniformados del sector Ángel-Zona Rosa para detener al sujeto, quien se resguardaba dentro de una habitación.

El menor de edad declaró a los elementos que mientras se encontraba con el funcionario público por cuestiones de trabajo, éste comenzó a acariciarlo y tocarlo de manera inapropiada, por lo cual pidió la ayuda del gerente del lugar.

Después de proteger el joven de 15 años y auxiliarlo para presentar una denuncia, los agentes de la SSC arrestaron al legislador de 63 años. Lo trasladaron y presentaron ante el agente del Ministerio Público en la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales, quien será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las indagatorias correspondientes.

Después de proteger el joven de 15 años y auxiliarlo para presentar una denuncia, los agentes de la SSC arrestaron al legislador de 63 años (Foto: Twitter/@SaulHuertaOf)

Benjamín Saúl Huerta Corona fue aspirante en el año 2010 a la presidencia municipal de Puebla, según el Sistema de Información Legislativa. Su periodo como diputado termina el 31 de agosto del 2021. No obstante, actualmente se encuentra en campaña porque busca reelegirse como diputado federal por el Movimiento Regeneración Nacional en el mismo estado.

El funcionario es licenciado en derecho por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fue profesor de derecho, y tiene un diplomado en Políticas Públicas y Mercadotecnia Política.

Por otro lado, tras darse a conocer un video del candidato por Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, donde se le ve tocando los glúteos de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, ella se pronunció al respecto.

“No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias! Basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, señaló.

“La cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, vamos a ganar”, añadió Moreno Sánchez (Video: Twitter/@LupitaJuarezH)

“La cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, vamos a ganar”, añadió Moreno Sánchez.

En las imágenes se observa que la mujer, con una camisa blanca estampada con el logo de Morena, iba caminando delante del candidato, cuando repentinamente este se le acerca para tocarla indebidamente en el trasero. Tras ello, la candidata da un pequeño salto y se lleva las manos hacia atrás sin saber cómo reaccionar.

Las imágenes han generado gran indignación entre los cibernautas quienes acusan que el candidato morenista es un misógino y que se aprovechó de la candidata.

“Qué manera tan burda de actuar de David Monreal... no son las formas de conducirse en público ante una mujer. Gente de Zacatecas, ¿eso quieren por gobernador? ¿Hasta cuándo la violencia a la mujer será permitida sin consecuencias?”, dijo una usuaria de Twitter.

SEGUIR LEYENDO: