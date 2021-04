Caso David Monreal: ya habló la candidata de Morena a la que el político le tocó los glúteos en público

Video: @LupitaJuarezH / Twitter.

Tras darse a conocer un video del candidato por Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal Ávila, donde se le ve tocando los glúteos de la candidata a la presidencia municipal de Juchipila, Rocío Moreno Sánchez, ella se pronunció al respecto.

“No voy a permitir que me utilicen, no voy a permitir que nuevamente dañen al movimiento; el licenciado David Monreal es una persona respetuosa y nunca me ha faltado. ¡Basta de calumnias!, basta de utilizar los videos para dañar nuestras imágenes”, señaló.

“La cuarta transformación va a llegar a Juchipila, donde el PRI y el PAN lo tienen abandonado, vamos a ganar”, añadió Moreno Sánchez.

En las imágenes se observa que la mujer, con una camisa blanca estampada con el logo de Morena, iba caminando delante del candidato, cuando repentinamente este se le acerca para tocarla indebidamente en el trasero. Tras ello, la candidata da un pequeño salto y se lleva las manos hacia atrás sin saber cómo reaccionar.

Las imágenes han generado gran indignación entre los cibernautas quienes acusan que el candidato morenista es un misógino y que se aprovechó de la candidata.

“Que manera tan burda de actuar de David Monreal... no son las formas de conducirse en público ante una mujer. Gente de Zacatecas, eso quieren por gobernador...? ¿Hasta cuando la violencia a la mujer será permitida sin consecuencias?”, dijo una usuaria de Twitter.

“¿Es requisito ser así de cerdos, irrespetuosos y gandallas para ser candidatos de morena? David Monreal un asco de tipejo”, dijo otra usuaria haciendo referencia a Félix Salgado Macedonio, quien está acusado por abuso y acoso sexual, y busca que el INE le regrese su candidatura a la gubernatura por el estado de Guerrero.

Además de las y los múltiples cibernautas que reaccionaron al acto de Monreal Ávila, su contendiente a la gubernatura por la coalición PRI, PAN y PRD, Claudia Anaya, se expresó por los eventos ocurridos y señaló que no se puede permitir que se normalice la violencia contra la mujer.

“La espiral de violencia contra la mujer siempre es ascendente. No podemos permitirla ni normalizarla. En Zacatecas #UnManoseadorNoVaASerGobernador”, aseveró.

Dijo que es un acto reprochable y reprobable, por lo que exhortó al candidato a hacer una disculpa pública, y a las autoridades que hagan la investigación correspondiente en su contra por violencia política de género.

(Foto: Twitter)

Asimismo, el grupo de jóvenes que la apoya también compartió el video y condenó los actos del Monreal Ávila.

“El candidato de MORENA normaliza la violencia de género, y hasta llega a tomar a juego, lo que miles de mujeres viven día a día. Es un acto reprochable, reprobable e inadmisible”, apuntaron.

También la candidata a la gubernatura de Zacatecas por el partido Movimiento Ciudadano (MC), Nany Romo se pronunció, señalando que es inaceptable que este tipo de actitudes sigan pasando y recordó que apenas hace unos días también fue señalado por promover la violencia contra las mujeres.

“Esto es de no creerse. Segunda llamada de atención para el candidato David Monreal y su campaña en menos de una semana. Lo dije hace unos días y lo repito: es inaceptable que esto esté sucediendo en pleno siglo XXI”, dijo.

Asimismo, exhortó al candidato a detenerse y dejar atrás este tipo de actitudes, pues aseguró que en la actualidad ya no se permite que las mujeres sean faltadas al respeto.

“No somos ni “pinches”, ni somos sus objetos de placer. SOMOS MUJERES ZACATECANAS Y A NOSOTRAS SE NOS RESPETA”, finalizó en su mensaje.

Respecto a lo que Nany Romo señaló, hace falta rememorar que durante el mitin que realizó el sábado pasado, las mujeres fueron llamadas “pinches viejas”, por lo que feministas pidieron que le hiciera una amonestación.

