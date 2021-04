Por qué el PAN ve detrás de la ampliación del mandato de Zaldívar la posible reelección de AMLO

El senador del PAN, Damián Zepeda, pidió que Arturo Zaldívar se pronuncie sobre el tema (Foto: Senado de la República)

El senador del opositor PAN (Partido Acción Nacional), Damián Zepeda, aseguró este martes que la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobada en el Senado la semana pasada es apenas un ensayo para una eventual extensión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Están preparando el camino para la próxima reforma que es prolongar, no reelegirse, prolongar el mandato del presidente de la República”, expresó Zepeda en conferencia de prensa. “Vean las justificaciones, mañana nos van a decir ‘es para consolidar la transformación del país’, entonces sí vale prolongarle el mandato al presidente de la República, es un ensayo, necesitamos ponerle un alto ya”, añadió.

Los únicos que están a favor son los que buscan arrebatar el poder más allá de lo que legalmente les corresponde, es indebido, no puede sentarse ese precedente para México. Esto es digno de una dictadura, así, no hay otra manera de cómo calificarlos

AMLO sobre su retiro (Video: Gobierno de México)

El presidente López Obrador, por su parte, quien le dio el espaldarazo a la ampliación del mandato de Zaldívar, ya había expresado unas horas antes durante su habitual conferencia matutina su rechazo a esa noción. “Ya escuché eso también, de que si se amplía el periodo de dos años del presidente de la Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general o un prólogo, una introducción a mi propósito de reelección”, dijo.

“No, yo no soy como ellos, como los que sí han acariciado siempre ese propósito de reelegirse. No. Yo termino mi mandato, (…) me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política. Me voy a Palenque a escribir, eso sí, voy a escribir un libro, que me va a llevar tiempo, sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación”, añadió.

Sin embargo, el senador Zepeda insistió en que “es alarmante” cómo “desde el poder se busca justificar una abierta ilegalidad”. “Es un golpe de Estado, lo vuelvo a repetir, al Poder Judicial, porque la definición de golpe de Estado es hacerte del Poder por medio violento o ilegal y este es de manera ilegal”, agregó.

“Entonces no importa lo que diga, no hay justificación que valga, la Constitución dice que duran ese tiempo, no pueden durar más, así fuera una verdadera grande, trascendente, como sí lo fue la reforma de justicia penal, que ésta por mucho no lo es, de hecho es negativa porque le entrega el control al Poder Ejecutivo y concentra poder en la Corte”, explicó el panista.

La ampliación del mandato de Zaldívar sentaría precedente para una eventual extensión del gobierno de AMLO, advirtió el PAN (Foto: Tomás Bravo/ Reuters)

Además, pidió la intervención del presidente de la Corte. “Lo digo así, tiene que emitir su opinión, se tiene que expresar, es una violación total al régimen constitucional, es un fraude a la ley que además tiene una trampa en sí misma porque el único lugar al cual la vas a poder impugnar es la propia Suprema Corte”, dijo.

“Yo espero que por la vía democrática logremos parar esto, de aquí a que se vote que entre la sensatez, y si no que la Corte esté a la altura. Cuando uno comete un abuso de esta naturaleza pasa a la historia en la sombra de la vergüenza y eso es lo que tienen que ver quiénes hoy están promoviendo esto y particularmente a quienes va a beneficiar”, concluyó.

Mientras tanto, Morena, el partido de López Obrador y con el control del Congreso, discutirá este miércoles en la Cámara de Diputados la ampliación del mandato de Zaldívar, que empataría con el final del sexenio de López Obrador en 2024, en donde perfila aprobarla a pesar de las intensas críticas contra el dictamen.

Zaldívar, por su parte, no ha emitido ningún comentario personal hasta ahora. Los organismos internacionales, como la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y el Relator Especial para la independencia judicial de las Naciones Unidas, mostraron su preocupación por el proceso legislativo que se está llevando a cabo en este tema.

