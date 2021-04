Diputados votarán este miércoles en San Lázaro la ampliación de mandato de Arturo Zaldívar en la SCJN

La ampliación de mandato de Zaldívar se debatirá este miércoles en San Lázaro en medio de fuertes críticas por la reforma (Foto: Cuartoscuro)

La polémica ampliación de mandato de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se discutirá y en su caso se aprobará este miércoles en el Pleno de la Cámara de Diputados, en medio de fuertes cuestionamientos a la medida, calificada por los expertos jurídicos como “inconstitucional” y por la oposición como un “golpe de estado” al Poder Judicial.

La reforma a las leyes secundarias del Poder Judicial, donde se encuentra enmarcada la ampliación de Zaldívar como cabeza del Poder Judicial, se discutirá primero en la comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y se espera que inmediatamente se envíe al Pleno, informaron a Infobae México fuentes de Morena, el partido de la mayoría, en San Lázaro.

Apenas este lunes, el coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier, había anunciado que conversarían con Arturo Zaldívar, quien no se ha expresado personalmente sobre la ampliación de su mandato aprobado en el Senado el jueves pasado, para conocer su opinión.

La comisión de Justicia discutirá el dictamen y se espera que inmediatamente pase al Pleno este miércoles (Foto: Cuartoscuro)

Este martes, Mier manifestó en una entrevista com Radio Fórmula que la reforma no es inconstitucional, como lo indican los expertos. Además, indicó que ya conversó con el ministro presidente de la Corte, pero lo volverá a hacer este martes. Sin embargo, no dio a conocer cuál es la postura de Zaldívar ni los detalles de la conversación.

Con esta ruta en mente, Morena perfila aprobar la reforma judicial incluido el apartado transitorio que ampliaría no sólo el mandato de Zaldívar, sino también la ampliación de otros consejeros de la Judicatura Federal, a pesar de la oposición que incluso se presentó al interior de Morena, con varios legisladores que mostraron su vehemente negativa, incluidos Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez y Lorena Villavicencio.

De aprobarse, su mandato pasaría de 2019-2022 a 2019-2024, empatando su salida de la presidencia de la Suprema Corte al mismo tiempo, con meses de diferencia, con el final del sexenio de López Obrador, aunque la opinión popular se encuentra mayoritariamente en contra de esta modificación.

Los senadores ya habían aprobado la ampliación de mandato de Zaldívar el jueves pasado, en una polémica sesión (Foto: Cuartoscuro)

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, le dio el visto bueno a la ampliación de mandato de Zaldívar e incluso este lunes aseguró que el presidente de la Corte “ayuda a que se moralice el Poder Judicial”. Cuestionado sobre si había algún otro perfil que pudiera encabezar dicha reforma, López Obrador dijo que no, a pesar de que en el máximo Tribunal del país hay tres ministros que él propuso.

Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial

El bloque opositor en San Lázaro y también en el Senado, ya anunciaron en los últimos días que presentarán acciones de inconstitucionalidad en contra de la ampliación del mandato de Zaldívar, en caso de que se concrete en el Congreso, un tema del cual definirá su constitucionalidad o no, paradójicamente, la Suprema Corte.

AMLO respaldó reforma que amplía presidencia de Arturo Zaldívar en SCJN (Video: Gobierno de México)

Zaldívar, por su parte, ha escogido el silencio. A pesar de ser un miembro activo en Twitter y de escribir una columna en medios nacionales, el presidente de la Corte no se ha expresado sobre la situación. Los críticos señalan su silencio como cómplice. Otros en la judicatura creen que su investidura no debe rebajarse al plano político, a pesar de que ya lo haya hecho en otras ocasiones.

La única comunicación oficial fue del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que el mismo jueves pasado se expresó sobre la reforma aprobada en el Senado. “El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, manifestaron.

Otra parte de la oposición le pidió a Zaldívar que se exprese sobre la situación para alumbrar el camino. Algunos más incluso sugirieron que renuncie a la ampliación del plazo si se aprueba, a pesar de que los expertos jurídicos consultados por este medio ven con escepticismo esa posibilidad, ya que la cabeza del Poder Judicial tendría que negarse a cumplir con la reforma que, aunque sin ese apartado polémico, él mismo encabezó.

