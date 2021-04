“No hay otro”: AMLO advirtió que de no ampliar el mandato de Arturo Zaldívar, la renovación del Poder Judicial quedará en letra muerta

(Foto: Moisés Pablo/ Cuartoscuro)

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, reiteró este martes su visto bueno a la ampliación del mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar. Afirmó que no es anticonstitucional y que para las leyes que se aprobaron para reformar el Poder Judicial se conviertan en realidad, se requiere de la permanencia de Zaldívar: “No hay otro”, sentenció.

“El consejero de Presidencia sostiene que no es inconstitucional y yo ya fijé mi postura ayer en el sentido de que creo muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar porque es un hombre íntegro, honesto, con principios, y se requiere que las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial se conviertan en realidad, y para eso se necesita una gente honrada como el presidente de la Corte, el ministro Zaldívar. Si no es él, van a quedar como letra muerta las leyes que se aprobaron para renovar el Poder Judicial.

Me preguntaron ayer: ‘Pero ¿no hay otro?’ También, de manera categórica, no hay otro, porque la mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces, los magistrados, los ministros, estén al servicio del pueblo, no al servicio de los grupos de intereses creados, que los jueces no sean empleados de los potentados, que los jueces defiendan al pueblo”, aseveró el presidente de México.

Foto: Presidencia de México

López Obrador recordó que durante el periodo neoliberal el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se sometieron al poder económico, por eso, insistió en la renovación.

“Entonces, durante el periodo neoliberal todo el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo como el Legislativo se sometió al poder económico y ahora hay que emanciparlo, hay que renovar el Poder Judicial y por eso yo apruebo, apoyo la decisión que tomaron en el Senado y que ahora se va a poner a consideración en la Cámara de Diputados para ver si se aprueba o no”, señaló.

El mandatario mexicano aseguró que al final quienes decidirán serán los legisladores, y respeta todos los puntos de vista.

“Al final, ellos son los que van a decidir. Y respeto el punto de vista de todos y se tiene que garantizar el derecho a disentir, pero también yo siempre digo lo que pienso y en este caso lo que creo le conviene al pueblo y a la nación”, recalcó.

(Foto: Cuartoscuro)

López Obrador dijo este viernes estar “de acuerdo” con la reforma judicial aprobada en el Senado que amplía dos años más el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, señalado por su cercanía con el Gobierno.

“Lo considero un hombre íntegro, una gente honesta y pienso que si se amplía el plazo con el propósito de que él encabece la reforma del Poder Judicial, estoy de acuerdo”, expresó el mandatario en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

El Senado, con mayoría del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó el jueves una reforma judicial, pendiente de ratificación en la Cámara de Diputados, que amplía dos años más el mandato de Zaldívar, del 2022 al 2024, año en que concluye la presidencia de López Obrador.

La oposición tachó esta iniciativa de inconstitucional, pues el mandato del presidente de la Suprema Corte tiene una duración máxima de 4 años y Zaldívar fuer elegido en enero de 2019.

Foto: Presidencia de México

En su conferencia de prensa López Obrador explicó que él mandó al Congreso la iniciativa de reforma del Poder Judicial para combatir la “corrupción y el nepotismo” de los jueces, pero explicó que fueron los senadores quienes añadieron un artículo con la ampliación del mandato de Zaldívar.

“Sobre la ampliación del período de dos años, esto se llevó a cabo en el Senado. Pero si eso garantiza que va a haber la reforma judicial, estoy de acuerdo”, justificó el mandatario.¿

El Consejo de la Judicatura Federal, órgano de gobierno de los jueces también presidido por Zaldívar, aclaró en un comunicado que la extensión del mandato no figuraba en la propuesta de reforma judicial que redactaron los jueces.

(Foto: Cuartoscuro)

“No solo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial Federal”, expresó.

Asimismo, el Consejo dijo que está “a la espera” de lo que decida la Cámara de Diputados para pronunciarse al respecto, y pidió a los legisladores que consoliden la “autonomía e independencia” del Poder Judicial.

SEGUIR LEYENDO: