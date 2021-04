AMLO respondió contundente a quienes especulan con su reelección: “Yo no soy como ellos”

Foto: Presidencia de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este martes que su intención de alargar el mandato del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, no esconde el propósito de reelegirse él como jefe de Estado en 2024.

“Ya escuché que si se amplía el periodo de la Suprema Corte es porque yo quiero reelegirme, que ya es un ensayo general , un prólogo, una introducción a mi propósito de relección. No, yo no soy como ellos, como los que han acariciado siempre este propósito de reelegirse”, expresó durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

La Constitución mexicana establece un período de seis años para los presidentes y prohíbe la reelección, por lo que López Obrador debe terminar su mandato en 2024.

El mandatario dijo que “si lo decide la naturaleza y el creador”, se jubilará en septiembre de 2024 y se retirará “por completo” de la actividad política.

Foto: Presidencia de México

“Yo termino mi mandato, que por cierto la gente no sabe que voy a tener dos meses menos que los otros presidentes, porque no voy a terminar a finales de noviembre, voy a terminar a finales de septiembre, o sea, son dos meses menos que los otros presidentes, pero si así lo decide la naturaleza, el creador, el pueblo, es hasta ese día, nada más, y me jubilo, me retiro por completo de la actividad pública, de la actividad política.

Me voy a Palenque a escribir, eso si, voy a escribir un libro que me va a llevar tiempo sobre el pensamiento conservador, porque tengo que tener una ocupación”, dijo el mandatario.

Aseguró una vez más que se mudará a su rancho de Palenque, en el suroriental estado de Chiapas, donde escribirá un libro “sobre el pensamiento conservador” y recibirá la pensión de adulto mayor que le corresponde.

Foto: Presidencia de México

“Y también les adelanto que voy a vivir de mi pensión del ISSSTE, y también ya me va a corresponder lo de a pensión de adulto mayor, pero nada absolutamente de política,

por eso estoy trabajando intensamente porque espero cumplir mi misión mi tarea , a finales de septiembre del 24 y estoy seguro de que voy a contribuir como esta sucediendo con la participación de millones de mexicanos a la trasformación de México, va a ser la Cuarta Transformación del país, como lo fue la Independencia , como lo fue la Reforma como lo fue la Revolución del país, de manera pacífica, pero con la misma profundidad”, subrayó el presidente.

Su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), aprobó en el Senado una reforma del Poder Judicial que a última hora incluyó alargar el mandato dos años más del presidente de la Suprema Corta, Arturo Zaldívar, señalado por ser cercano a López Obrador.

La reforma ha sido tachada de inconstitucional, pues la Ley Fundamental establece que el presidente de la Suprema Corte tiene un período máximo de cuatro años, y la oposición ha denunciado que es la antesala para que López Obrador extienda su mandato.

Foto: Presidencia de México

López Obrador defendió este martes que es “muy importante que continúe el presidente Arturo Zaldívar, porque es un hombre íntegro y con principios”, y aseguró que “no hay otro” en la Suprema Corte que pueda defender la renovación del Poder Judicial.

“La mayoría en la Suprema Corte la tienen quienes vienen del antiguo régimen y se requiere que los jueces estén al servicio del pueblo”, dijo.

APERCIBIMIENTO DEL INE

El Instituto Nacional Electoral (INE) volvió a apercibir el lunes a López Obrador por difundir propaganda gubernamental durante sus ruedas de prensa matutinas en plena campaña electoral por los comicios intermedios del 6 de junio.

Foto: Presidencia de México

López Obrador pidió a los periodistas que no le pregunten por temas polémicos para evitar sanciones del INE, aunque aseguró que seguirá hablando de “democracia” y advirtió de que no pueden cancelar sus ruedas de prensa.

“No podrían hacerlo porque es derecho de manifestación, es mi libertad, y eso está por encima de cualquier otra disposición o cualquier reglamento. Imagínense, sería un golpe de Estado técnico”, argumentó.

